OnePlus 5, 5T Satılmaya Başladıktan Sonra Üretimi Duracak

Daha piyasaya sunulalı 1 yıl olmayan OnePlus 5, 5T'nin daha çok üretilebilmesi için satıştan kaldırılacak.

OnePlus 5T, günümüz akıllı telefon endüstrisinin en kaliteli cihazlarından birisi. Bir iPhone X’un yarı fiyatına satılmasına rağmen pek çok açıdan daha yüksek performans sunmayı bile başaran OnePlus 5T, fiyat-performans telefon pazarının üst sınıf temsilcileri arasında yer alıyor.

Şirket, genel olarak her zaman ileriye gitmeyi hedefliyor. Bunun için OnePlus 5’in çıkışının ardından çok fazla geçmemesine rağmen OnePlus 5’in üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu. OnePlus 5T’ye yönelmek için OnePlus 5’in üretimine son verdiğini doğrulayan şirket, bu sayede tüm kaynaklarını yeni amiral gemisine yöneltebilecek. Yani, hızlıca bir OnePlus 5 satın almak istiyorsanız yalnızca stoktaki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Aslında OnePlus 5 ile 5T arasında büyük farklılıklar bulunmuyor. Ekran ve kamera haricinde telefon neredeyse birebir aynı. OnePlus 5T’de 6 inç büyüklüğünde 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip Amoled bir ekran bulunuyor. Eski modele göre daha dar bir çerçeve ile birlikte gelen telefon, bir önceki modelinden 0.5 inç daha büyük. Telefonun arka tarafında 16MP ve 20MP’lik iki tane kamera yer alıyor. Bu kameralarla 4K video çekimi yapabilirsiniz.

Bunlar dışında OnePlus 5T’de Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. 6-8 GB RAM seçenekleri ve 64GB – 128GB’lık depolama seçenekleri sunan telefonda 3.450 mAh’lik batarya bulunuyor.

OnePlus India Genel Müdürü Vikas Aggarwal, OnePlus 5’in muhtemelen yılsonuna kadar tükeneceğini ve bunun ardından yalnızca OnePlus 5T üretiminin olacağını vurguladı.

Şirket, aynı işlemi OnePlus 3T için de yapmıştı. OnePlus 5 öncesi bir önceki model olan 3T’nin üretimi durdurularak tüm kaynaklar OnePlus 5’e aktarılmıştı. Üretim açısından yetersiz kaynak olduğundan dolayı amiral gemilerini daha çok kişiye ulaştırmak istediklerinde, eski telefonların üretimini durduruyor. Şirket bunu yaparak piyasada satılan telefonların her zaman en güncel OnePlus olmasını sağlıyor.