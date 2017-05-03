OnePlus 5'in CEO'sunun açıklamalarıyla birlikte şirketin yeni telefonunu yakın bir zamanda duyurması bekleniyor.

Piyasanın en çok beklenen telefonları arasında yer alan OnePlus 5'in, yaz aylarında çıkması beklenen en başarılı telefonlardan birisi olması bekleniyor. Çinli firmanın 4. nesil amiral gemisi OnePlus 5, Çin’de 4 rakamının uğursuz kabul edilmesinden dolayı 3’den direkt 5 rakamına atladı.

Android’e gelen telefonlar arasında en sağlam özelliklerle çıkması beklenen OnePlus 5 hakkında, şirketi CEO Pete Lau tarafından bazı bilgilere ulaşıldı. Telefonla ilgili olarak yakın bir zamanda daha fazla bilginin sızdırılması bekleniyor. OnePlus 5'le birlikte gelecek özellikler, gerçekten iştahımızı kabartacak cinsten.

OnePlus 5’in Haziran'da duyurulup Temmuz, Ağustos gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. OnePlus 5’den edinilen bilgiler şu an için Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile gelecek olması yönünde. Bunun dışında, Galaxy S8 gibi ekranın iki tarafında eğimli Quad HD ekranla gelecek telefonda 3.000 mAh pil bulunacak. Telefonda en dikkat çeken özelliğin 256 GB dahili hafızasının bulunacak olması. Aynı zamanda 6 GB veya 8 GB RAM, cihazda bulunması beklenen diğer özellikler olarak göze çarpıyor. Son olarak çift arka kamera ile gelecek telefonun, çıktığında fiyat konusunda neler sunacağı büyük merak konusu oldu. OnePlus eğer bizlere bir ters köşe yapmazsa cihaz, özellikler bakımından aşağı yukarı bu şekilde olacak.