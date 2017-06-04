OnePlus 5, Çift Arka Kamerayla Gelebilir!

İddia edilen OnePlus 5 tasarımı yatay çift kamera dizilişi ile dikkat çekti.

İnternette dolaşan bu görsel OnePlus 5'in çift arka kameraya sahip olacağını doğrular niteliğinde. Görselde bu çift kameranın yatay bir şekilde konumlandırıldığını anlayabiliyoruz.

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Ortaya çıkan bu görselde en dikkat çeken detay kameranın sol üst köşeye değil, anten çizgisine göre hizalanmasıydı. Bu anten çizgisinin aynısı sağ alt kısımda da bulunuyor.

Kamera modülünün hemen yanına ise baklava şeklinde bir flash konumlandırıldı. OnePlus logosu ise telefonun arkasını 5'e böldüğümüzde 2. sıraya yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde OnePlus 5 ile çekildiği iddia edilen fotoğraflar paylaşmıştık.

Bu ortaya çıkan fotoğraflardan biri siyah beyaz olarak çekilmişti. Bu da çift kameralardan birinin monokrom olarak fotoğraf çekebildiğini gösteriyor. Bu özellik telefonun daha keskin ve daha net fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

İddialara Göre OnePlus 5 Özellikleri

Ekran: 5.5" bir ekrana sahip olacak

5.5" bir ekrana sahip olacak İşlemci: Snapdragon 835

Snapdragon 835 Grafik İşlemci: Adreno 540

Adreno 540 Batarya: 3300 mAh

Firmanın CEO'su ve kurucu ortağı Pete Lau'ya göre bu cihaz piyasada bulunan en ince amiral gemisi olacak. Ayrıca bu haberdeki söylentilerin doğrulanmadığını belirtmemizde fayda var.