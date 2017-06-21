OnePlus 5'in Snapdragon 835 işlemcisinde çalışan düşük frekanslı çekirdekleri, benchmark uygulamalarına özel olarak hız aşırtarak yükselten OnePlus, bu sayede üst düzey puanlar almayı başardı.

OnePlus 5 dün resmi olarak çıkışını yaptı ve “amiral gemisi katili” piyasalara muhteşem bir geri dönüş yaptı. Özellik bakımından piyasadaki tüm telefonlara taş çıkartan OnePlus 5’i hep güzel haberlerle duymuş olsak da bu sefer telefon için yapılan bir dolandırıcılık ön plana çıktı.

XDA-Developers daha önce OnePlus 3 ve OnePlus 3T’de yaşanan “benchmark puanlarının yükseltilmesi” olayını OnePlus 5’in de yaşadığını belitti. Düşük frekansta çalışan çekirdekleri üst performansa alarak çok daha yüksek benchmark sonuçları almayı başaran OnePlus 5, günlük kullanımda bu çekirdekleri düşük hızda kullanmaya devam ediyor. Anlayacağınız OnePlus 5’in benchmark sonuçları günlük kullanımı yansıtmıyor. Bir nevi cihazın hız aşırtma yapmış halini yansıtıyor. Bu da özellikle çoklu çekirdek performansında OnePlus 5’i rakiplerinin çok ötesine taşıyor.

Daha önce OnePlus 3 ve OnePlus 3T için yaşanan skandallarda şirketin haksızlığını kabul ederek bir düzeltme sözü veren OnePlus, yeni telefonu OnePlus 5 için de bir açıklama yaptı. OnePlus’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“İnsanlar cihazlarının performansını belirlemek için benchmark uygulamaları kullanıyor ve biz OnePlus 5’in gerçek performansını görmek istiyoruz. Bu nedenle benchmark uygulamalarında, günlük kullanıma benzer bir durumda kaynakların çalıştırılmasına izin verdik. OnePlus 5 benzer bir şekilde uygulamanın ihtiyacı varsa benchmark’larda gördüğünüz hızlara çıkabilir. Burada cihazın hız aşırtılmış halini değil, OnePlus 5’in gerçek performansını sergiliyoruz” dedi.

Tüm bu açıklamalara rağmen XDA-Devolopers’ın yaptığı açıklamaya göre küçük çekirdeğin hız aşırma işlemi, günlük kullanımın doğru gösterimi değil.

OnePlus 5’in gerçek performansını telefon çıkınca göreceğiz, ancak şu anda bizde bazı şüpheler uyandırdı. Snapdragon 835’in zaten yeterince güçlü olan işlemci performansını yanlış göstermeleri, şirket için hiç hoş olmayabilir.