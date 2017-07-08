OnePlus 5 Jelly Efekti İçin "Sizin Gözünüz Bozuk" Dedi

OnePlus 5'te kullanıcıların şikayet ettiği Jelly efekti, Oneplus destek tarafından bir tweet ile saygısızca yanıtlandı.

Çıktığı günden itibaren çeşitli tartışmalara konu olan OnePlus 5, şimdi de destek ekibinden gelen küstah yanıt ile gündemde.

Bildiğiniz üzere Apple iPhone 7 Plus'ın neredeyse bir klonu olan OnePlus 5 (OP5), çift kameraya yer açmak amacıyla ekranının ters takıldığını ortaya çıkaran videolar sonrasında hep sorunlarla gündeme geldi. Bu sorunlardan en çok kullanıcıya ulaşan ise sistem arayüzünde sürükleme işlemi sırasında ortaya çıkan ve "Jelly effect" denilen durum. Sürükleme sırasında ortaya çıkan bulanıklık miktarı oldukça fazla ve rahatsız edici olan cihaz, kullanıcıların firmadan bir destek beklemesine neden oldu.

Bu durumla ilgili uzun süre sessiz kalan ve doğal karşılayan firma, destek ekibinden bir tweet göndererek yine ortalığı karıştırdı:

Tweete göre:

"Kullanıcı: Bu jelly sorununu çözmeyi deneyecek misiniz yoksa tamamen arkanızı mı döneceksiniz?

OnePlus Support: Ekranlarda bahsettiğiniz jelly efekti nedeni kullanıcının gözünde görüntünün sabit kalması fenomeni."

Burada bahsedilen görüntünün sabit kalması (persistence of vision) fenomeni, saniyenin sadece 20 ila 50'de birinde görülen bir görüntünün retinada bir süre sabit kalması sonucu oluşan sürekli görülmesi durumu. Bu yanılsamanın üzerine şimdiki sinema, projeksiyon gibi sistemler kuruluyor. Eğer bu durum olmasaydı saniyede 30 karelik bir film değil de arka arkaya geçen 30 tane fotoğraf görüp film izlemeyi bırakacaktık. Bu yanılsama bir yana, tahmin edeceğiniz üzere bu genel bir durum olsaydı sadece OnePlus'ta değil, tüm telefonlarda rahatsız edici düzeyde ortaya çıkardı.

Bu tweetin ardından firmadan yapılan açıklamada tweetin kendileri tarafından atılmadığı ve hemen silindiği ifade ediliyor. Sonuç olarak her ne olursa olsun, bu tür durumlar firmanın geleceği için olumsuz etkiler yaratacaktır.