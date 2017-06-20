Amiral gemisi katili üretici lakabıyla anılan OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 5'i resmi olarak duyurdu.

Günümüzün en dikkat çeken üreticilerinden biri olan OnePlus, ilk telefonu OnePlus One ile birlikte 'amiral gemisi katili' sıfatını almış ve her yıl duyurduğu başarılı OnePlus telefonlarıyla amiral gemisi katili olmaya devam etmişti. Bugün ise şirket, uzun süredir beklenen yeni telefonu OnePlus 5 tanıtıldı.

OnePlus 5 Özellikleri

OnePlus'ın yeni amiral gemisi katili telefonu OnePlus 5'in 5.5 inçlik 1080p çözünürlüklü Optic AMOLED ekranı bulunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 835 platformundan alan OnePlus 5, opsiyonel olarak 6GB RAM ve 64GB depolama alanı ya da 8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca depolama birimi UFS 2.1.2 olan telefon oldukça hızlı bir okuma ve yazma hızına sahip.

OnePlus 5, işlemci ve bellek performansı kadar kamera performansında da iddiasını sürdürüyor. Biri 20MP diğeri ise 16MP çözünürlüklü olmak üzere her ikisi de f/1.7 diyafram açıklığına sahip çift arka kamerayla gelen OnePlus 5, birbirinden harika fotoğraflara imza atıyor. Ayrıca çift arka kamerası sayesinde OnePlus 5, iPhone 7 Plus ile rekabet edebilecek düzeyde Portre Modu ile geliyor. Öte yandan telefonun 16MP çözünürlüklü ön kamerası da başarılı fotoğraflar elde edebiliyor.

Batarya konusunda da bir hayli iddialı olan OnePlus 5'in 3300mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Yüksek kapasiteli bataryasının yanı sıra Dash Charge özelliği sayesinde OnePlus 5 hızlı şarj olabiliyor.

Donanım özellikleri bakımından OnePlus 5 her ne kadar güçlü ve kendisinden çok daha pahalı rakiplerine taş çıkaracak seviyede olsa da iPhone 7 Plus'ı fazlasıyla andıran tasarımıyla açıkçası görsel olarak pek de özgün değil. Yine de özgünlüğünü bir kenara atacak olursak telefonun şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonun arduvaz grisi ve geceyarısı siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

OnePlus 5'in fiyatı ne kadar?

Fiyat - performans konusunda rakiplerine tam anlamıyla taş çıkaran OnePlus 5, 27 Temmuz tarihinde satışa sunulacak. Telefonun 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelinin fiyatı ise 539 dolar olacak.