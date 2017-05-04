OnePlus 5 Hakkındaki Tüm Detaylar Ortaya Çıktı!

Çinli Üreticinin One Plus 5 modeli, bilinen tüm akıllı telefonlara taş çıkartacak çeşitli özelliklere sahip. OnePlus 5 hakkındaki detaylar nihayet resmileşti.

Çinli üreticilerin geliştirdiği son akıllı telefon OnePlus 5, donanım özellikleri ile göz kamaştırıyor. Hatta OnePlus'ın yetenekleri, piyasadaki ünlü çoğu firmanın cihazlarına taş çıkaracak nitelikte. Weibo'nun akıllı telefonu hakkındaki dedikodular doğruysa, uygun maliyetle amiral gemisi telefon geliştirmek gayet mümkün.

Öncelikle OnePlus 5'in kalbinde çok aranan ama az bulunan Qualcomm Snapdragon 835 yongası bulunacak. Eğer son anda bir mucize gerçekleşmezse OnePlus 5, akıllı telefonlarda rastlanan en yüksek belleğe sahip olacak ve 8GB RAM'i kullanıcıların hizmetine sunacak. Cihazın dahili depolama alanı128 GB ile 256 GB arasında değişen alternatiflere sahip olacak.

3800 mAh'lik batarya, muadillerine göre yüzde 25 daha fazla pil ömrüne sahip olacak. Akıllı mimari, yeni nesil akıllı telefonların aksine 3.5 milimetrelik bir kulaklık çıkışına sahip. Tüm bu muazzam özellikler, OnePlus 5'in Samsung Galaxy S8 gibi rakiplerini performans açısından geride bırakmasını sağlayabilir.