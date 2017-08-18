Gitgide gelişen OnePlus, kullanıcılarından gelecek bildirimler doğrultusunda müşteri hizmetlerini daha da geliştirecek.

Yeni şirketler için müşteri desteği oldukça önemlidir. Nihayetinde köklü bir tarihleri yoktur ve köklü rakipleriyle rekabet edebilmek için müşterilerine önem vermelidirler ki müşteri bir dahaki sefer yine "genç" markayı seçsin. One Plus'ın yapmak istediği de tam anlamıyla bu. Şirket, müşterilerin endişelerini ve sorunlarını dinleyerek müşteri hizmetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Böylece tam anlamıyla müşteri odaklı bir şirket olabilecek.

Open Ears Forum'daki çalışanlar, şirketin üst düzey yetkilileriyle bir röportaj yapma şansına sahip olmuşlar. Görüşme sırasında OnePlus yetkilileri şu açıklamalarda bulunmuş:

"Şimdiye kadar hizmetimizi iyileştirmek için attığımız adımları tartışmak ve gelecekte daha da iyileştirmeler yapabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Sürekli iyileştirme için çalışıyoruz, ancak bu yolda müşterilerimizin düşünceleri çok önemli. Müşterilerimizden alacağımız geri bildirimler ile geliştirmelere odaklanacağız. "

OnPlus, rakiplerine oranla kısa süre içinde popüler bir marka haline gelmeye başlamıştı ve sonrasında OnePlus 5 ile tanıştık ve markanın ne denli kaliteli bir yelpazesi olduğunu anlamış olduk. Anlaşılan OnePlus da bu imajı korumak için elinden geleni yapıyor ve sahip olduğu tek servetine, müşterilerine sarılıyor. OnePlus 5 ile bir takım sorunlar yaşansa da, şirket istediği başarıyı elde etti.