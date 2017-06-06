OnePlus'ın yeni amiral gemisi katili modeli OnePlus 5'in tanıtılacağı tarih ortaya çıkan basın davetiyle belli oldu.

OnePlus'ın açıklamasına göre ürettikleri yeni OnePlus 5 telefonu, 20 Haziran tarihinde Türkiye saatiyle 19:00'da online olarak gerçekleştirecekleri bir etkinlikte tanıtılacak.

Online bir şekilde gerçekleştirilecek bu etkinlik bittikten sonra OnePlus büyük bazı şehirlerde yerel etkinlikler gerçekleştirecek. 20 ve 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek bu etkinliklerde, hayranlar OnePlus 5 cihazını canlı olarak görme şansına sahip olacak. Bu da telefonu satın almadan önce telefonu tanımak için iyi bir vakit olabilecek. Tanıtım ile ilgili tüm detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.

Özetle etkinliklerin gerçekleşeceği noktaları aşağıda görebilirsiniz;

New York (Meatpacking District): 20 Haziran

Paris (Colette store): 21 Haziran

Copenhagen (3 store): 21 Haziran

Berlin (LNFA Conceptstore): 21 Haziran

Amsterdam (Daily Paper): 21 Haziran

Helsinki (Elisa): 21 Haziran

Oulu (Elisa): 21 Haziran

Tampere (Elisa): 21 Haziran

Turku (Elisa): 21 Haziran

En ince amiral gemisi olacağı söylenen bu cihazın neye benzeyeceği hala merak edilen bir konu. Cihazı heyecanla bekleyenler 20 Haziran saat 19:00'daki bu online tanıtım etkinliği ile bekledikleri cihaza kavuşacaklar.