OnePlus 5’in Şahane Duvar Kağıtlarını Şimdi Siz de Deneyin!

Amiral gemisi katili OnePlus 5’in duvar kağıtları gün güzüne çıktı. Görsel zenginliğin yanı sıra sayıca bol olan duvar kağıtları, 4K çözünürlüğe kadar kullanıma hazır.

Minimalist çizgilerle boya sıçralamarının hakim olduğu tasarımlar, bir önceki OnePlus cihazlarındaki cazibeyi korurken sayıca artışa geçmişler. Her zamanki gibi tam boyutlu görüntülere (1080p, 2K ve 4K) görsellerin altındaki ilgili bağlantılardan ulaşmanız mümkün.

Sanat eseri niteliğindeki duvar kağıtlarının tasarımcısı Hamson Olsson, ilginç üretim sürecini şöyle açıklıyor:

"OnePlus 5'in duvar kağıtlarında çalışmaya başlayınca yeni ve eğlenceli bir şeyler denemek istedim. Bu sefer makro fotoğrafçılıkla, akrilik boyalar, çeşitli mürekkepler ve plastik kaplar kullandım. Sıvı karışımları hareket halindeyken birçok fotoğraf çektim, ancak bu fotoğrafların çoğu yeni cihaz için kullanılmadı. Bunun yerine, OnePlus'ın bu telefonda aramış olduğu stile uyması için daha rafine ve daha ince bir stil geliştirdim."

Duvar Kağıdı 1:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 2:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 3:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 4:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 5:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 6:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu

Duvar Kağıdı 7:

1080p / 2K / 4K / "Never Settle" Versiyonu