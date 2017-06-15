OnePlus 5’in iPhone 7 Kopyası Olması Hakkında Cevap Geldi!

Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, neredeyse son iPhone’nun çakması gibi olan OnePlus 5 hakkında geçmişi hatırlatan açıklamalarda bulundu.

Günümüzün alternatif telefon üreticileri arasından sıyrılan OnePlus, bir süre önce yeni amiral gemini tanıtmıştı. OnePlus 5, mükemmel özelliklere sahip olmasına rağmen tasarımıyla daha çok konuşuldu. Çünkü cihaz, bir iPhone 7 Plus ile aynı fiziksel özelliklere sahipti. Oldukça eleştiri toplayan firma, cihaz piyasaya çıkana kadar sessizlik yemini etmiş gibi gözüküyor.

Doğal olarak, tepkilerin çoğunda da bir haklılık payı bulunuyor. Tüm dünya tarafından beklenen bir cihazın böyle bir tasarımla gelmesi büyük hayal kırıklıklarına sebep oldu. Hatta cihaz satışa çıktığında bile bu durum OnePlus’a büyük zarar ettirebilir.

OnePlus'ın kurucularından olan Carl Pei, konuyla ilgili görüşlerini iki tweet'le dile getirmeyi tercih etti ve bize OnePlus 3’ tanıttıkları zaman gelen eleştirileri hatırlattı. O zamanlar hakikaten yerden yere vurulan cihaz satışa çıktığında tüm eleştiriler tersine dönmüştü.

“OnePlus 3’ün tasarımı ile ilgili kargaşayı hatırlamıyor musunuz? İnsanlar cihazı alır almaz tüm kargaşa kesilmişti.”

OnePlus 3 ilk kez ortaya çıktığında, tasarımı HTC 10 ve Samsung Galaxy S6 melezi gibiydi. Ancak tanıdık bileşenlere sahip olmasına rağmen, OnePlus 3 söz konusu cihazları adeta tokatlayan bir performans sergiliyordu. Dolayısı ile bu noktada Carl Pei’nin de bir haklılık payı var.

Bakalım OnePlus 5, OnePlus 3’ün kaderinden nasibini alacak mı? Açıkçası bu sorunun cevabını bizlerde çok merak ediyoruz. Cihaz piyasaya sürülür sürülmez tüm detayları size sunacağız, takipte kalın.