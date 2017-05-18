OnePlus 5 Kamerasında DxOMark Ortaklığı Var!

OnePlus 5 hakkında her gün duyduğumuz haberlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Birçok kullanıcının telefon alırken kontrol ettiği DxOMark, OnePlus 5'in kamerası için OnePlus ile ortaklaşa çalıştı.

OnePlus 5’in çıkmasına az bir zaman kaldı. Bu yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen cihazın, kamera teknolojisi açısından da diğer telefonlardan üstün olması bekleniyor. Daha önce yaptığımız haberlerde özelliklerinden ve aldığı benchmark puanlarından söz ettiğimiz telefon çıktığı zaman, daha net bilgiler elde edeceğiz. Ancak şu an elimizde olan bilgiler, OnePlus 5’in Samsung Galaxy S8’den daha iyi performans sunduğunu gösteriyor.

OnePlus 5’in kamerası konusunda çalışmalara devam ettiğini belirten firma, kamera için benchmark testi denildiğinde ilk akıllara gelen firmalardan DxOMark ile beraber çalıştığını duyurdu. OnePlus 5’te DxOMark ortaklığında kamera tasarlayacağını açıklayan OnePlus, serinin bir önceki telefonu OnePlus 3T’de ön ve arkada olacak şekilde 16 megapiksellik kameraları tercih etmişti. OnePlus 3T’nin kameraları kullanıcılar tarafından çok sevildiği için yeni gelecek telefonun kamerası büyük merak konusu oldu.

Telefon, tüm özellikleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiyat konusunda da Xiaomi gibi kullanıcıya yönelik bir fiyatla çıkarsa, yine bir OnePlus patlaması yaşanabilir.

OnePlus 3T’den sonra neden OnePlus 5 çıkıyor diye merak ediyorsanız, OnePlus’ın Çin kökenli bir firma olduğunu ve Çin’de 4 rakamının uğursuzluk olarak kabul edildiğini hatırlatalım.