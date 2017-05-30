OnePlus 5'in Kamerasından Çıkan Başarılı Görsel!

OnePlus 5'in merakla beklenen kamerası ile çekilmiş bir görsel paylaşıldı. Görselden görünenlere göre, telefonun son derece kaliteli bir kamerası bulunuyor.

Uzun süreden beri beklenen telefonlardan OnePlus 5 ile bir fotoğraf çekildi. Amiral gemisi katili olarak çıkacak telefonun genel hatlarıyla çok sağlam özellikleri bulunuyor, ancak tüm özelliklerinin dışında telefonun kamerası da son derece iddialı geliyor. Samsung, Apple ve Google gibi üreticilerle birlikte en değerli ve merak edilen telefon üreticilerinden birisi olan OnePlus, yeni amiral gemisinin kamerasını geliştirirken, telefonlardaki kameraların standardını belirleyen DxO ile birlikte çalıştı.

Daha önce çıkardığı OnePlus 3 ve OnePlus 3T ile çok sevilen firma, OnePlus 5'in kamerasından çekildiği belirtilen "resmi" bir görsel paylaştı. Düşük ışıkta bile iyi performans vermesini beklediğimiz OnePlus 5’in kamerasından çıktığı belirtilen fotoğraf, başka bir fotoğrafla karşılaştırılıyor. Sol taraftaki fotoğrafta daha loş, renksiz ve puslu bir görsel bulunurken, sağ tarafta çok daha canlı renklere ve daha ayrıntılı bir görüntüye sahip bir görsel bulunuyor.

Bu görüntüler arasında sağ taraftaki görüntü OnePlus 5 tarafından çekilmiş görüntüler olduğu düşünülüyor. Galaxy S8 gibi çok yüksek fiyatlara çıkan amiral gemilerine rakip olarak gelecek OnePlus 5, güzel bir fiyatla çıkış yaparsa piyasayı sallayabilir. Aksi taktirde telefonun ünlü markaların arkasında ezileceğini düşünüyorum.