OnePlus 5'in Renk Seçeneklerini Siz Belirleyin!

OnePlus, OnePlus 5 için renk seçeneklerini resmi Twitter hesabından sordu. 4 ayrı renk arasından seçim yapmanızı isteyen OnePlus, bu renklerden en az birini telefonlarında kullanacak.

OnePlus 5’in çıkmasına az bir zaman kaldı. Sağlam özelliklerle birlikte gelen OnePlus 5, resmi Twitter ve Facebook hesabından, “Bir sonraki telefonunuzun rengi ne olur?” diye soru sordu ve 4 ayrı renk varyantı sundu. Siyah, altın, koyu kırmızı ve degrade renklerini soran OnePlus, yeni telefonda bu renkleri kullanacak gibi duruyor.

Yaz aylarında çıkması beklenen telefonun birçok özelliği bizzat “şirket” tarafından duyuruluyor. DxO ile birlikte kamerayı geliştirdiği açıklayan OnePlus, telefonlarda kamera standardını belirleyecek kadar güçlü bir şirketle çalışmakla çok doğru bir adım atmıştı. Kameranın nasıl olacağını bilemiyoruz, ancak muhteşem özelliklerle gelen telefona muhteşem de bir kameranın geleceği tahmin ediliyor.

Kamera dışında telefonlarında 3.5 mm kulaklık jakı kullanacağını söyleyen OnePlus, Apple gibi firmaların 3.5 mm kulaklık çıkışından vazgeçmesi ile kullanıcılarda 3.5 mm kulaklık girişi özelliği aranmaya başlamıştı. Bizce de, telefon gerekirse 1 mm daha kalın olsun ama o kulaklık girişi olsun. Telefonu şarj ederken müzik dinleyen çok fazla insan olduğu için bu durum, uzun vadeli kullanımlarda can sıkıcı bir hal alabiliyor.

Telefonun donanım özelliklerini birçok haberde belirtmeye çalıştık. Üst düzey öelliklerle gelmesi beklenen OnePlus 5’in siyah ve altın renk seçenekleri dışında farklı renkleri tercih edeceğini düşünüyor musunuz?