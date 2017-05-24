OnePlus 5'in Snapdragon 835 ile Geleceği Kesinleşti!

Bir süre belirsizlikten sonra nihayet OnePlus 5'in işlemcisi ve parmak izi özelliği doğrulandı.

Son yıllarda artık parmak izi tarayıcısı olan bir telefonu erişmek artık eskisi kadar zor değil. Orta ve üst düzey telefonlarda bu özelliği bulmak mümkün ve hatta çok yaygın. Yeni çıkan telefonların, çok yüksek olasılıkla parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Öyle bir dönemdeyiz ki artık sorduğumuz soru parmak izi tarayıcısının olup olmadığından ziyade, nerede bulunduğu. Bazı telefonlar (iPhone 7 veya HTC U11 gibi) ön tarafta parmak izi tarayıcıları bulunduruyor. Tarayıcısı arka tarafında olan birçok önemli telefon da var (Samsung S8, LG G6). Bunun asıl nedeninin ekran-gövde oranını artırmak için yapıldığını biliyoruz.

OnePlus CEO'su ve kurucularından Liu Zuotu geçtiğimiz günlerde OnePlus 5'in parmak izi tarayıcısını ön tarafta bulunacağını doğruladı, tıpkı OnePlus 3T ve önceki modellerinde olduğu gibi. Bu onay bir sorunun cevabı olarak geldi.

Onay cevabının ardından, OnePlus telefonlarından sadece OnePlus 5'in Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile geleceğini de ekledi. Bu haber bizi pek de şaşırtmadı çünkü piyasada iddialı bir yer arayan OnePlus, Samsung S8 gibi rakipleri Snapdragon 835 kullanırken, geride kalmak istememesi çok normal.

OnePlus 5 ilginizi çektiyse, sizce ön tarafta parmak izi tarayıcısının olması iyi bir haber mi ve siz hangi tarafta olmasını tercih edersiniz?