OnePlus 5, iPhone 7’ye Rakip Olmaya Geliyor!

Android yüklü bir iPhone 7 Plus mı istiyorsunuz? OnePlus 5 aradığınız telefon olabilir!

Beklenen OnePlus 5'in çıkmasına çok az kaldı. Bu 20 Haziran tarihinde online olarak tanıtılacak olan mobil telefon startup'ı dünyayı kasıp kavurdu.

Sızıntı haberleri ile meşhur olan bir sayfa, OnePlus 5'in önü ve arkası olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf hakkında çok yorum yapmaya gerek yok. Cihazın iPhone 7 Plus'a olan benzerliği oldukça dikkat çekici.

Sızıntı haberlerinin doğruluğuyla ünlenen Evan Blass'da bu fotoğrafların gerçek olduğunu belirtti. Bir başka sızıntı sitesi de bunlara benzer fotoğraflar paylaştı.

Köşede bulunan çıkıntılı iki kamera iPhone 7'de olduğu gibi OnePlus 5'de de var. Aynı şekilde çift ton led flash pozisyonu da aynı yerde. Hatta OnePlus 5 olduğu iddia edilen fotoğraflara yakından bakarsanız anten çizgileri bile benzerlik taşıyor. Güç tuşunu, ses tuşlarını ve logoyu görmezden gelirsek cihazlar gerçekten ikiz gibi duruyor.

Bu sızıntı fotoğraflara ise yorumlar hem olumlu hem de olumsuz olarak gerçekleşti. En belirgin tepki ise telefonun iPhone kopyası olması ve OnePlus'ın bu durumdan utanması gerektiğiydi. Fakat yine de hayranların çoğu Android yüklü bir iPhone benzeri telefon görmekten mutluydu. Daha öncesinde Google Pixel ve Pixel XL'da iPhone ile olan benzerliği ile konuşulsa da hayranları bu durumdan rahatsız olmamıştı.

OnePlus'ın orjinal bir tasarım üretmemiş olması (tabi eğer bu fotoğraflar gerçekten cihaza ait ise) şaşırttı. Fakat eğer bu fotoğraflar doğruysa iPhone'u taklit eden ilk firma OnePlus değil. Daha öncesinde Oppo R11'in de iPhone 7 ile olan ciddi benzerliği dikkat çekmişti.

iPhone'un klonu olduğu bariz bir şekilde belli olsa da artık telefon tasarımları da tepe noktaya ulaşmış durumda. Artık birbirlerinden çok da farklı olmalarını beklemememiz gerekiyor.

Cihazın tasarımından başka donanımını da konuşacak olursak telefonun Snapdragon 835 ile geleceği biliniyor. Kulaklık girişinin de büyük ihtimalle kaldırılmayacağı konuşulanlar arasında. Ayrıca bu cihazın, belki de hem tasarım hem de donanım olarak 2017'nin amiral gemisi olabileceğini belirtelim.

Cihazın diğer donanımsal özelllikleri detaylı açıklanmasa da cihaz, 5.5" Quad HD bir ekran, 8 GB bellek, 64 GB hafıza, microSD girişi, 4000 mAh batarya ve çift arka kamera ile gelebilir.

Şimdilik cihaz hakkında ciddi bir sızıntı olmazsa birkaç hafta daha beklemek zorundayız. Cihazın 20 Haziran tarihinde tanıtılacağını tekrardan hatırlatalım.