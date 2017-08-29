OnePlus 5, Öğrencilere Yüzde 10 İndirimle Satılacak!

OnePlus yeni bir stratejiyle, oyunu öğrenciler üzerine kullanıyor ve öğrencilere en yeni telefonunu yüzde 10 indirimle satmaya hazırlanıyor.

OnePlus, kısa süre içersinde tüm dikkatleri üzerine çekip bir nevi başarıyı yakalamayı başarmıştı ki, anlaşılan başarısına biraz da prestij eklemek istiyor. Tamamen kullanıcılardan yana olduğunu göstermek isteyen şirket, öğrencilere OnePlus 5 telefonlarını yüzde 10 indirimle satacaklarını açıkladı. Ancak üzülerek söylüyoruz ki resmi bir şekilde ülkemizde satılmayan OnePlus 5'in bu müthiş kampanyası ülkemizde geçerli değil.

OnePlus'ın açıklamasına göre öğrencilerin bir kupon almaları gerekiyor ve bu kupon sayesinde de gerçekten öğrenci oldukları doğrulanıyor. Bu adımı tamamlayan öğrenciler, OnePlus'ın amiral gemilerini yerle bir eden en yeni telefonunu yüzde 10 indirimle satın alabilecekler. Ayrıca yüzde 10 indirim internet üzerinden de yapılabileceği için OnePlus, aksesuar dahi alabileceklerini vurguluyor.

Şirket zaten açık bir şekilde her yönden kendisini geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Hatta geçtiğimiz zamanlarda 4K güncellemesiyle cihazın stabil bir şekilde 4K kaydı yapmasına olanak tanıdı. Burdan da anlayabileceğimiz üzere şirket, ilk çıktığı zamanlarda sorunlar yaşasa da, kullanıcılarını yüzüstü bırakmaktan kaçınıyor.

Böylesine güzel hareketleri ülkemizde görmek elbette güzel olacaktır ancak en ucuz telefonları bile neredeyse iki katı fiyatına satın aldığımızdan böyle bir kampanyanın söz konusu olması muhtemelen düşünülemez bile. Teklif şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Belçika, Portekiz, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Macaristan için geçerli.

Ayrıca içlerinde OnePlus 5'in de yer aldığı 4 telefonu incelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.