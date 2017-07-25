OnePlus 5'te Acil Numalar Aranırken, Cihaz Yeniden Başlıyor!

OnePlus 5, büyük beklentilerle piyasa çıkmış olsa da bazı sorunlarla kullanıcılarını üzüyor. Bu seferki sorun ise acil numaraları ararken cihazlar yeniden başlıyor.

Büyük beklentilerle kullanıcılara sunulan OnePlus 5, bir takım sorunlarla kullanıcılarını uğraştırıyor. Kullanıcılar, bu ayın başından itibaren, cihazlarının acil numaraları ararken tekrar başladığını dile getiriyorlar.

Kullanıcılar, ne zaman 911 veya 999 gibi acil numaraları aramaya çalışsa cihazları yeniden başlıyordu. Bir çözüm gerektiğinden OnePlus'ın olaya el atması çok geç olmadı ve sorunu çözmeye yönelik adımları atmaya başladı. Bu durumdan her cihaz sahibi etkilenmedi ancak sorunlardan etkilenenlerde bu durum sürekli olarak devam etmişti.

Aslında bu sorun bir hafıza sorunundan kaynaklanıyordu. Bu yeniden başlatma durumu, acil arama yaparken OTDOA protokolünün tetiklendiği VoLTE ağındaki bazı kullanıcılar için gerçekleşiyordu. Şirket de bu sorunu global olarak çözmek için Qualcomm'daki ortaklarıyla birlikte çalışmaya başladı.

Şirket bu sorunu çözme amacıyla bir güncelleme yayınladı ancak global anlamda sorunun çözülmesi, biraz daha zaman alacaktır.