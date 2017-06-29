Bazı OnePlus 5'lerde, Dokunmatik Ekran Sorunu Yaşanıyor

OnePlus 5, büyük bir ilgi ve merak içinde güzel bir çıkış yakalasa da, bu aralar sorunlar yaşıyor. Bazı kullanıcılar, cihazlarının dokunmatik sorunu olduğunu bildiriyor.

OnePlus 5'e sahip bazı kullanıcılar, ekranı aşağı veya yukarı kaydırırken, cihazlarının ekranlarında bir takım dokunmatik sorunları yaşadıklarını ve cihazlarının tuhaf bir biçimde davrandıklarını bildiriyor. Yani ekrandaki öğeler, dikey olarak hareket ettirildiğinde bir gerilme etkisi oluşturuyor.

Sorunun henüz neden ortaya çıktığı tespit edilemese de, belli başlı teoriler bulunuyor. İlk teori, telefonu elinde tutan kişinin ekranın birden fazla yerine aynı anda dokunduğu yönünde. Ancak ikinci teori daha mantıklı duruyor.

Bir reddit kullanıcısının söylediğine göre, normalde böyle bir davranış göstermeyen diğer cihazlar da 180 derece döndürüldüğünde bunu yapmaya başlıyor ancak telefonu ters çevirdiğinizde sorun ortadan kayboluyor. Bu iddia, iki farklı cihaz üzerinde test ediliyor. Bu cihazlar ise OnePlus 5 ile aynı ekrana sahip bir OnePlus 3T ve bir de AMOLED yerine LCD panel ile donatılmış HTC 10 oluyor. Bunun yapılmasının nedeni, sorunun sadece OnePlus 5'in ekranında donanımsal bir sorun olup olmadığının tespit edilmek istenmesi. Üstelik görünüşe göre sorun tamamen donanımsal. Sonuçta donanımsal bir sorun, güncelleme ile çözülemiyor.

Bellki de cevap, ekranların yenilenme biçiminde olabilir. Bir ekranın üst ucundaki bir piksel ile alttaki piksenin yenilenme esnasında uyumsuzluk yaşayabilir. Bununla birlikte, ekranı çevirirken alttaki pikseller önce yenilenerek gergin bir görüntüyle göz yanılmasına neden olur. OnePlus forumlarında bir kullanıcı, şirketle temas kurduğunu iddia ediyor. Ayrıca zaten şirket de, sorunun üzerinde çalıştığına dair resmi bir açıklama yaptı.

Aşağıdaki videoyu izleyerek, sorunun nasıl olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.