OnePlus 5 UFS Depolama Birimi İle Gelecek!

OnePlus 5'a gelecek yeni bir özellik daha duyurulmuş gibi duruyor. Şirketin CEO'sunun şaka yollu yaptığı paylaşıma göre OnePlus 5'te UFS depolama birimi olacak.

Duyurulan her özelliği ile daha ne kadar iyi olabilir dediğimiz OnePlus 5 için yeni bir duyuru daha yapıldı. OnePlus’un CEO’su tarafından şaka yollu yapılan açıklamaya göre OnePlus 5’de UFS depolama birimi olacak.

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau(Liu Zuohu) Weibo hesabından yaptığı açıklamada, UFS depolama birinin gelebileceğini ima etti.

UFS depolama biriminin amiral gemisi telefonlarının “satış noktası haline gelmesi” hakkında şaka yapan Lau, OnePlus 5’te bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacakları hakkında bir açıklama yapmadı.

Bilmeyenler için UFS depolama birimi, gelecekte microSD kart teknolojisinin yerini alması beklenen yeni bir teknoloji. Normal micro SD kartlardan 5 kat daha yüksek hızlar sunan UFS, Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium, LG G6 gibi amiral gemilerinde bulunuyor.

Kısa süre önce OnePlus 2’lere Android 7.0 gelmeyeceğini söyleyerek tepki çeken OnePlus, bu duyuru ile ortamı biraz olsun yumuşatmak istemiş olabilir.

Snapdragon 835 ve 8GB RAM gibi cazip donanımlarla gelmesi beklenen telefonun ilerleyen günlerde resmi tanıtımının yapılması bekleniyor.