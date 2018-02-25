OnePlus 5 ve 5T'ye HD Yayın Güncellemesi Geldi!

OnePlus'ın HD yayın yapabilmesi için bir güncelleme var ama bunu beğenmeyebilirsiniz.

Kullananlar, sahip oldukları Oneplus'ın HD streaming (akış) desteklemediğini öğrenince adeta şok oldular. Oneplus 5 ve 5T'nin her ikisi de sadece SD streaming ile sınırlı, zira ikisinin de HD streaming için gerekli sertifika desteği yoktu.

Şirket bunu çözmek için bir yöntem geliştirdi ama pek hoşunuza gideceğini düşünmüyoruz.

HD video için önemli streaming sertifikalarından biri olan Widevine L1 sertifikasının, cihaza yetkilendirilmiş bir bilgisayar yoluyla ve fiziksel bağlantı ile (kablo vs.) yüklenmesi gerekiyor.

Bu da bu işlemin kablosuz ve kolay bir şekilde yapılamayacağı anlamına geliyor.