OnePlus 5 ve 5T’ye Face ID’ye Benzer Bir Özellik Geldi

OnePlus 5 ve 5T kullanıcılarını havaya uçuracak Face Unlock özelliği sayesinde, telefonunuzun kilidini yalnızca yüzünüzle açabilirsiniz.

Bu sene piyasaya çıkan iPhone X’larda en dikkat çekici özelliklerden birisi olan Face ID, OnePlus 5 ve 5T’ye gelmeye hazırlanıyor. Android tabanlı OxygenOS Open Beta 3’e gelen yüz tanıma özelliği, OnePlus’ın 5 ve 5T modellerinde kullanılabilir durumda. OnePlus, yeni özelliğin ismi Face Unlock olarak açıkladı.

Şirket bu doğrulamayı getirmiş olsa da, iPhone X’un iddiası gibi mobil ödeme sistemlerini kullanmaya izin vermiyor. iPhone’un aksine yalnızca yazılımsal olarak yenilikler getirilen OnePlus 5, yüzünüzü tanıyarak kilidi açabiliyor.

Eğer siz de OP5 veya OP5T kullanıcısıysanız, betayı şu anda indirebilirsiniz. Toplam boyutu 1.6GB olan Open Beta 3’le beraber, Apple’ın çok büyük bir şekilde tanıttığı özelliği kullanabileceksiniz.

iPhone X’da bulunan FaceID özelliğinden daha hızlı açılan Face Unlock yalnızca 0.4 saniyede açılıyor olsa da, Face ID kadar yüksek güvenlik önlemleri sunmuyor. Şirketin CEO’su Carl Pei, Face Unlock özelliği için çok fazla talep olduğunu, bu yüzden böyle bir güncelleme yaptıklarını açıkladı.

OnePlus 5’e gelen yeni özelliğin diğer Android telefonlarına da gelmesini ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.