OnePlus 5T, 6 İnç 18:9 Çerçevesiz Ekran ile Gelecek!

Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, OnePlus 5T'nin 6 inçlik 18:9 Full HD+ ekran ile geleceğini ve tasarımının Galaxy S8'e benzeyeceğini gösteriyor.

OnePlus, son dönemde hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında alternatif akıllı telefon markaları arayan kişilerin yakından takip ettiği ve sıklıkla tercih ettiği bir marka haline geldi. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı OnePlus 3’den yalnızca 5 ay sonra ‘gelişmiş’ modeli OnePlus 3T’yi piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan sızıntılar, Çinli akıllı telefon üreticisinin bu yıl da benzer bir şekilde OnePlus 5’in piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra OnePlus 5T’yi tanıtacağını söylüyor.

Söylentilere göre, OnePlus 5T’nin 6 inçlik dev ekranı diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi modellerinde olduğu gibi Full HD+ çözünürlükte ve 18:9 en-boy oranında olacak. Ekranın alt ve üst kısmında bulunan ince çerçeveler, tasarımını bir miktar Galaxy S8’e benzettiğini söyleyebiliriz. Sızıntılar, OnePlus 5T’nin kavisli ekran ile geleceğini söylese de tamamen doğru bilgi olduğunu söyleyemeyiz.

Bunun yanı sıra Çinli şirket, OnePlus 5T’nin geleceğini henüz doğrulamış değil. Yine de cihazın tanıtılacağını gösteren pek çok ipucu bulunuyor. Örnek olarak pek çok ülkede OnePlus 5’in stokta bulunmaması gösterilebilir.

OnePlus 5 son derece güçlü bir donanıma sahipti. Dolayısı ile OnePlus 5T’nin nasıl bir donanım ile geleceği büyük bir soru işareti oluşturuyor. Kasım ayında tanıtılması beklenen cihaz, muhtemelen kamera ve batarya iyileştirmeleri ile gelecektir.