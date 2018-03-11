OnePlus 5T, Beta 4 sürümü ile Android 8.1, Şubat ayı güvenlik güncellemeleri ve gelişmiş hareket desteğini alacak.

OnePlus 5T için yayınlanan en son betada Android 8.1 sürümü, Şubat ayı güvenlik güncellemeleri ve bir avuç güncelleme içeriyor. Bu güncellemedeki kilit noktanın elbette Android 8.1 olduğunu söyleyebiliriz, ancak Beta 4'te ana sistem sürümü dışında birkaç önemli güncelleme de var.

Yenilikler & Değişimler

Sistem Android 8.1'e güncellendi.

Telefon:

Yeni telefon açma hareketi; telefonu yukarıya doğru kaldırarak gelen çağrıyı açma

Küresel roaming çözümü

Oyun Modu:

Sürükleyici oyun deneyimi için oyun moduna geliştirmeler yapıldı

Bildirimleri engelleme, güç tasarrufu ve uyarlamalı parlaklığı duraklatma

Sistem:

Daha fazla saat stili eklendi

Tam ekran hareket desteği optimize edildi (sadece 5T için)

Android Şubat ayı güvenlik güncellemesi yapıldı

OnePlus Switch:

Uygulama yedekleme için veri transfer desteği

Tam ekran hareket desteği ilk olarak, Ocak ayı sonunda sunulan bir önceki Open Beta sürümünde ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu güncelleme, OnePlus Switch uygulamasıyla veri transferine destek de sağlıyor. En son Open Beta sürümü 5T'nizde denemek isterseniz, 1.6 GB boyutundaki ZIP dosyasını buradan indirip recovery modu vasıtasıyla telefonunuza kurabilirsiniz.