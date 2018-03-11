OnePlus 5T için yayınlanan en son betada Android 8.1 sürümü, Şubat ayı güvenlik güncellemeleri ve bir avuç güncelleme içeriyor. Bu güncellemedeki kilit noktanın elbette Android 8.1 olduğunu söyleyebiliriz, ancak Beta 4'te ana sistem sürümü dışında birkaç önemli güncelleme de var.
Yenilikler & Değişimler
- Sistem Android 8.1'e güncellendi.
Telefon:
- Yeni telefon açma hareketi; telefonu yukarıya doğru kaldırarak gelen çağrıyı açma
- Küresel roaming çözümü
Oyun Modu:
- Sürükleyici oyun deneyimi için oyun moduna geliştirmeler yapıldı
- Bildirimleri engelleme, güç tasarrufu ve uyarlamalı parlaklığı duraklatma
Sistem:
- Daha fazla saat stili eklendi
- Tam ekran hareket desteği optimize edildi (sadece 5T için)
- Android Şubat ayı güvenlik güncellemesi yapıldı
OnePlus Switch:
- Uygulama yedekleme için veri transfer desteği
Tam ekran hareket desteği ilk olarak, Ocak ayı sonunda sunulan bir önceki Open Beta sürümünde ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu güncelleme, OnePlus Switch uygulamasıyla veri transferine destek de sağlıyor. En son Open Beta sürümü 5T'nizde denemek isterseniz, 1.6 GB boyutundaki ZIP dosyasını buradan indirip recovery modu vasıtasıyla telefonunuza kurabilirsiniz.