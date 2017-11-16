OnePlus 5T Çıktı! Peki 5'den Ne Farkı Var?

Sonunda OnePlus 5T hakkında çıkan onlarca heberin ardından sonunda tanıtıldı. Peki OnePlus'ın yeni amiral gemisinin selefinden farkları neler?

OnePlus'ın merakla beklenen, adı dahi resmen tanıtılmadan tam olarak bilinmeyen telefonu 5T, en sonunda 499 dolar etiket fiyatıyla tanıtıldı. Şimdiye kadar sızan görsellerle aynı olan cihaz oldukça şık bir tasarıma sahip. Daha önce de haberini yaptığımız gibi kulaklık girişi bulunan cihaz, OnePlus'ın bir yarı adım telefonu. Yani Apple'ın 'S' takısı getirerek biraz daha üstün özelliklerde sunduğu telefonu OnePlus 'T' takısı getirerek yapıyor.

OnePlus 5T ve OnePlus 5 arasındaki en büyük fark ekran boyutu olarak göze çarpıyor. 18: 9 en-boy oranı ve 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan OnePlus 5T'nin AMOLED ekranı, 6 inç büyüklüğünde olarak karşımıza çıkıyor. Çerçeveleri daraltılmış bir tasarımla gelen OnePlus 5T, iPhone X ve Xiaomi Mi Mix'le gelen çerçevesiz ekran modasına hafiften bir eğilim göstererek modern bir hal almış gibi duruyor. OnePlus 5 ise ekran 1080 x 1920 çözünürlükte ve 5.5 inç boyutunda üretilmişti.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şirket 3.5 mm kulaklık jakını bilerek çıkarmıyor. (şahsi görüşüm en doğrusu olduğu yönünde) Ayrıca çift arka kameraya sahip olan telefon ilk kamerada 16MP diğer kamera 20 MP'lik bir performans sergiliyor. Bu arada şirketin resmi tanıtımında daha önce de haberini yaptığımız görseller kullanılıyor. 4K video çekime olanak sağlayan Sony IMX 398 ve IMX 376K kameralar ullanıcıların geribildirimlerinden esinlenerek geliştirilmiş titreşim önleyici bir teknolojiye sahip olarak öne çıkıyor. Bu özellikler OnePlus 5 ile aynı kalitede görünüyor.

OnePlus 5T'de işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 835'in farklı bir sürümü kullanılıyor. Bu sürüm 2.45GHz dört çekirdekli bir CPU'ya sahipken, OnePlus 5'in 835' işlemcisi 1.9GHz octa-core olarak tasarlanmıştı. Öte yandan 5T de selefi gibi 6GB-8GB RAM kapasitesiyle çalışıyor. Ayrıca telefon hızlı Sizce özellikleri düşünüldüğünde belirtilen fiyata değer bir telefon mu?