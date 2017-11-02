OnePlus 5T'de Kulaklık Girişi Olacak (Kesin Bilgi)

OnePlus CEO'su Peter Lau, yeni modellerde 3,5 mm jak girişinin olacağını açıkladı. Bu açıklama merakla beklenen OnePlus 5T modelinde kulaklık girişinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Dün yaptığımız haberde de duyurduğumuz gibi OnePlus 5T'de kulaklık girişi olacak. OnePlus CEO'su Peter Lau, OnePlus'ın forum sitesinde yaptığı açıklamada şuan için kulaklık girişinin en iyisi olduğunu düşündüklerini söyledi. Bunun sebebinin öncelikle ses kalitesi olduğunu belirten Lau, OnePlus hayranlarından aldıkları geribildirimlere göre kullanıcıların %70'inin ses kalitesini ön planda tuttuğunu vurguladı.

Elbette hem kablosuz olup hem de yüksek kalitede ses deneyimi sunan kulaklıklar mevcut ancak bunun için yüklü bir miktar parayı da gözden çıkarmak gerekiyor. Bugün kutu açılış videosunu yayınladığımız iPhone X'un da kablosuz kulaklığı kutuya dahil etmemesinin sebebi bu olabilir. Öte yandan açıklamalarına devam eden Lau, kullanıcıların %80'inin kablolu kulaklık kullandığını düşündüklerini söyledi.

Lau, OnePlus'ın telefonlarında ikinci bir USB-C bağlantı noktası kurmayı düşündüklerini ve böylece kullanıcıların 3.5mm'den USB-C'ye dönüştürme aparatı kullanabileceklerini de kaydetti. OnePlus'ın aldığı bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce 3,5 mm jak girişi yeni bir telefon alırken göz önüne alınması gereken bir kriter mi? Lütfen yorum olarak belirtin.