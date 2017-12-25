OnePlus 5'e Yüz Tanıma Sistemi ve Android Oreo Geliyor!

OnePlus 5T'nin, hız konusunda çığır açan yüz tanıma sistemi OnePlus 5'e geliyor, cihaz aynı zamanda Android Oreo sürümüne kavuşuyor.

OnePlus 5 kullanıcıları, yeni yıl hediyelerini almaya hazırlanıyor. Öncelikle OnePlus 5T ile birlikte, hız konusunda sektörün dev firmalarına ders veren yüz tanıma sisteminden bahsedelim. Bu sistem bi yazılım güncellemesiyle OnePlus 5'e gelecek.

2017 yılına şöyle bir dönüp baktığımızda, akıllı telefon sektörü özelinde göze çarpan en büyük yeniliğin yüz tanıma sistemleri oluğunu söyleyebiliriz. Apple’ın iPhone ile başını çektiği yeni sistemlerin büyük çoğunluğu ön kamerayı kullanan yazılımlarla mümkün oluyor. Bu konuda iPhone X istisna çünkü. Samsung ve diğer üreticiler, yüz tanıma için farklı donanımlar kullanmadılar.





Bir şeylerin her zaman daha ucuz ve ulaşılabilir olacağını kanıtlayan firma OnePlus, bu yıl çıkarttığı 5 numaralı cihazıyla beğenileri üzerine topladı. Hemen ardından bir üst model 5T geldi ve yüz tanıma sistemini de beraberinde getirdi.

OnePlus 5T bugüne kadar çıkartılan en hızlı yüz tanıma sistemine sahip cihazlardan birisi oldu. Ne yazık ki kardeşi OnPlus 5, hem daha önce çıktığı hem de firma tarfından gözden çıkartıldığı için yüz tanıma sistemine sahip değildi.

Ancak bildiklerimiz değişiyor ve şirketin kurucu ortağı Carl Pei, geliştirdikleri yüz tanıma sistemin OnePlus 5 geleceğini doğruluyor:

"Yoğun istek üzerine Face Unlock teknolojimizi OnePlus 5 için de geliyor. Taleplerinizi ilettiğiniz için teşekkürler, mutlu Noel’ler!"

OnePlus, akıllı telefon sektörünün en hızlı yüz tanıma sistemini sadece bir yazılım güncellemesiyle farklı cihazlarına da getirebiliyor. Demek ki kullanıcı dostu adımlar atmak ve kolay şeyler yapabilmek mümkün. Sanıyoruz ki dev şirketlerin sağarlıkları, büyümenin getirdiği bir hastalık.

OnePlus 5, Android 8.0 Oreo'ya kavuşuyor:

OnePlus'ın kendi cihazları için geliştirdiği uyarlanmış Android arayüzü OxygenOS, 5.0 güncellemesiyle birlikte Android Oreo'yu da cihazlara sunacak. Kamera uygulamalsı, Oreo başlatıcıısı, portre modu için güzellik efekti gibi özelliklerin yanı sıra Google'ın Oreo ile birlikte sunduğu bütün özellikler de OnePlus 5'e geliyor.

Güncelleme an itibariyle Kanada ve Almanya'da dağıtılmaya başlandı ve dalga dalga diğer ülkeler için de gelmeye devam edecek. Eğer bulunduğunuz bölgede güncelleme alamıyorsanız, VPN bağlantısını deneyebilirsiniz.