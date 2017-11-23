OnePlus 5T için Black Friday'de Sadece 0.01 Dolar İndirim!

Zaten uygun fiyatlara sahip olduğunu belirten OnePlus, Black Friday'de 5T modeli için 0.01 Dolar indirim yaptı.

OnePlus bildiğiniz gibi 5T modellerini piyasaya çıkaralı daha bir hafta bile olmadı. Bu anlamda zaten Black Friday'de cihazları üzerine bir indirim yapmaları beklenmiyordu bile. Ancak OnePlus genelde tüm dünyada bir indirim etkinliği olarak kutlanan Black Friday'de ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonucunda ise 5T modellerine sadece 0.01 Dolar indirim yaptı.

Ancak OnePlus'ın sorunu cimri olması değil. Konu hakkında OnePlus'ın resmi sitesinde açıklama yapan firma yetkilileri, Black Friday'in kendini kanıtlamaya ihtiyacı olan ve zaten ürünlerini fazla pahalıya satan üreticilerin "piyasa oyunu" olarak değerlendirdiklerini belirtti. İlk modellerinden beri zaten hep tüketiciye iyi fiyatlarla iyi donanımlar sunduklarını belirten OnePlus, yine de geleneğe uymak için 5T modellerine bir indirim yapacaklarını belirtti.

Ürettikleri telefonun kar marjını her zaman mantıklı fiyatta tuttuklarını söyleyen yetkililer, yaptıkları açıklamada zaten bugüne kadar elde ettikleri karı hep daha iyi akıllı telefon yapmak için fon olarak kullandıklarını, bu yüzden de yapabilecekleri tek ciddi indirimin, cihazları için hızlı şarj kablosu ve adaptör setini birlikte sattıkları Dash Power Bundle olacağını da belirttiler. Tam açıklamayı buradaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Dash Power Bundle için de 34.90 Dolar'dan, 17.56 Dolara %50'lik bir indirim yapan OnePlus'ın bu hareketi epeyce konuşulacağa benziyor. OnePlus'ın kendi mağazasındaki 5T indirimine buradaki bağlantıdan, Dash Power Bundle indirimine de buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tabii ki ülkemizde mağazaları kullanılamıyor. Ancak biz bu hareketi oldukça "reyiz" bir hareket olarak görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?