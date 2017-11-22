OnePlus 5T İçin Geliştirilmiş 5 Koruyucu Kılıf

OnePlus 5T için özel olarak üretilmiş 5 koruyucu kılıfı sizler için listeledik.

OnePlus bir telefon üreticisidir, ancak ürettiği mükemmel telefon kılıfları ile de tanınmaktadır. Firma, her yıl ürettiği bir dizi telefon ve aksesuar ile farklı bir ürün stratejisi geliştirdi. Buna göre, telefonlara ince kılıflar üretip, 20 ila 30 dolar arasında satarak çok ciddi kazanç elde etti. Bu da bizi OnePlus 5T için ürettiği yeni kılıflara getiriyor.

Sandstone kılıf

Yeterince koruyucu özellik gösteren, ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken Sandstone kılıfı, şirketin ilk telefonundaki ultra-grippy zımpara kağıdına benzeyen dokusu ile OnePlus One'ın ilk günlerine geri dönmüş hissi veriyor.

Karbon Bumper Kılıf

OnePlus 5T için en koruyucu kılıflardan biridir ve tüm tarafları oldukça iyi örten sert plastik yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İsminin kılıfa verdiği havayı da unutmamak lazım.

Ebony Wood kılıf

Bence, OnePlus'ın ahşap kasaları tasarım olarak en güzel olanları. Rosewood örneğinden, Ebony versiyonu daha koyu ve daha belirgin, sanki bir kedi desenine sahip. Ekranı korumak için ön çerçevesinde plastik bir dudak var ve tasarımı bozmamak için plastik aksam, tamamen ahşap gibi görünüyor.

Rosewood kılıf

Ebony Wooddan renkleriyle ayrılan Rosewood kılıfı daha yumuşak renk geçişleri ile oldukça hoş görünüyor.

Silicone kılıf

Silikon kılıf kesinlikle tanıdık görünüyor, ancak ikon olmuş bir tasarımı kopyalarken OnePlus iyi bir iş çıkarmış. Parlak rengi ve yumuşak dokusuyla diğer ürettiklerinin altında kalmayan bir kılıf.

Geliştirdiği pazarlama stratejisi sayesinde OnePlus satışlarını büyük oranda arttırdı, üretilen bu orijinal kılıfların ise 20 ila 30 dolar arası fiyatlarda satılması bekleniyor.