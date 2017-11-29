OnePlus 5T'in Görenleri Büyüleyen Yeni Rengi: Lav Kırmızısı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni modeli OnePlus 5T için Çin'e özel Lav Kırmızısı adında yeni bir renk seçeneği duyurdu.

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen OnePlus 5T nihayet satışa çıktı ve Çinli şirket tüketicilerin beklentilerini fazlası ile karşılamış olacak ki cihaz, OnePlus’ın en hızlı satan akıllı telefonu olmayı başardı.

Güçlü özellikleri ve şık tasarımı ile popüler amiral gemileri ile yarışan OnePlus 5T, sadece tek renk seçeneği (Midnight Black) ile satışa çıkmasına karşın çok az eleştiri aldı ve OnePlus hayranları, başka renk seçeneği sorgulamadan cihazı satın aldı.

OnePlus, farklı renk seçeneği isteyen müşterileri için Lava Red(Lav Kırmızısı) renk seçeneğini duyurdu. Ne yazık ki lav kırmızısı OnePlus 5T, yalnızca 8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçenekleri ile 559 dolardan satılacak.

Lav kırmızısı OnePlus 5T’nin bir başka kötü yanı ise şu an için yalnızca Çin’de satılacak olması. Yeni renk seçeneğini fazlası ile beğenen OnePlus müşterileri, cihazın global pazarda da satışa çıkması için şirketi tweet yağmuruna tutuyor.