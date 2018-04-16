OnePlus 5T, iPhone X Benzeri Bir Sistemle Güncellendi

Ocak ayının sonunda OnePlus, OxygenOS Açık Beta programı ile OnePlus 5T için yeni bir harekete dayalı navigasyon sistemi tanıttı.

Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus'ın harekete dayalı navigasyon sistemi oldukça iyi geri dönüşler alacak gibi. Ayarlar sayfasından etkinleştirilebilyor ve bu işlem tamamlandığında Android'in düğmeleri aşağıda otomatik olarak gizleniyor:

Ortadan yukarı doğru kaydırın - Ana Sayfa

Sola / sağa kaydırın - Geri

Ortadan yukarı kaydırın ve basılı tutun - Son Aramalar

Yeni hareket özelliklerine ek olarak, OxygenOS 5.1.0 ayrıca 5T ve 5'i Android 8.1'e yükseltiyor. Oreo, Nisan 2018'deki son güvenlik düzeltme ekleriyle, kategorilerinize uygulama klasörlerinizi ve aramalarınıza ekliyor.

Ayrıca yeni eklenen bir özellik olan oyun modu; güç tasarrufu ve parlaklık azaltma özelliklerini duraklatmanın yanı sıra, oynamakta olduğunuz oyun için verilerinizi Wi-Fi üzerinden önceliklendirecek bir ağ desteği ile de güncellendi.

Bugün kullanıma sunulan OxygenOS 5.1.0 genel güncelleştirmesiyle, OnePlus tüm 5T tüm kullanıcılarına bu özellikler istisnasız olarak sunulacak. OxygenOS 5.1.0, şimdilik OnePlus 5T ve 5'e çıktı ve OnePlus, daha kapsamlı kullanım özelliklerinin 'birkaç gün içinde' başlayacağını açıkladı.