OnePlus 5T Modelinde iPhone X Benzeri Jestlerle Gezinti

Firmanın yeni çıkardığı Open Beta sürümünde getirilen özellik, parmaklarla cihazda gezinti yapmayı mümkün hale getiriyor. Böylece iPhone X'da olduğu gibi tuşları kullanmadan parmaklarınızla ekran üzerinde gezinti yapabilecek, uygulamalar arasında geçiş sağlayabileceksiniz.

iPhone X açıklandığında, Apple'ın 'home' tuşunu kaldırdığı gerçeğini öğrenmiştik. Bunun amacı ise yeni 5.7 inçlik ekranı daha kullanışlı hale getirmekti. Böylece yıllardır kullanmakta olduğumuz sıkıcı ekran tasarımından da kurtulmuş olduk.

Bununla birlikte home tuşunun kaldırılması, kullanıcıların cihazın ekranı üzerinde nasıl gezineceğine dair kafa yormaya sevk etti Apple'ı. Firma da bu amaçla kullanılacak bir dizi jesti uygulamaya koymayı tercih etti. Android dünyasında bir çok cihaz ekran üstü gezinti butonlarını kullanarak yeni 'çerçevesiz' tasarım trendine karşı koymaya çalışıyor. Fakat OnePlus ise meseleye farklı bir açıdan bakmayı tercih ediyor.

Firma, OnePlus 5T modeli için yeni OxygenOS Open Beta versiyonunu yayınladı. Bu sürümle birlikte sadece ağır aksak çalışan pano yönetimi ortadan kaldırılmakla kalmıyor, aynı zamanda iPhone X'te olduğu gibi gezinme için kullanılacak yeni bazı jestleri de ekliyor. Bu gezinti jestlerini kullanmak için telefonun orta-alt bölümünden yukarıya doğru kaydırma yapmanız gerekiyor. Böylece ana ekrana geri dönüş yapabiliyorsunuz.

Yukarıya doğru sürükleme yaptıktan sonra, ekranın sağına ya da soluna doğru çekerseniz parmağınızı, geri tuşuna basmış gibi oluyorsunuz. Ayrıca yukarıya doğru kaydırıp bir iki saniye kadar beklediğinizde, uygulama değiştirici ekranı çıkıyor karşınıza. Yeni jestler oldukça etkileyici görünmekle birlikte, mevzuyu kapmak için biraz zamana ihtiyaç olacağı kesin. Tabii bu beta sürüme ait bir özellik olduğu için, sizin parmaklarınızı hareket ettirdiğiniz hızda tepki vermeyebilir cihaz. Yani bazı sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var.

Yine de bir Android üreticisinin butonlardan bağımsız olarak parmak hareketleriyle işlem yapılmasını sağlaması oldukça etkileyici. Umarız bu özellikler diğer OnePlus cihazlara da gelir. Bununla birlikte 2018 yılı içerisinde yeni cihazlar çıkmaya başladıkça bu tip özelliklerin diğer Android üreticileri tarafından da benimseneceğini düşünüyoruz.

OnePlus 5T için çıkarılan Open Beta sürümünü indirmek isterseniz, bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. İndirip kurduktan sonra edineceğiniz deneyimleri bizlerle de paylaşırsanız, seviniriz.