OnePlus, 5T Modeliyle Patent İhlali Yapmış Olabilir!

SensibleVision'ın CEO'su OnePlus'ın, 5T modelindeki yüz tarayıcılı kilit açma özelliğiyle, kendilerine ait bir çok patenti ihlal ettiğini belirtti.

OnePlus 5T bu yıl yüz taramalı kilit açma sisteminde, diğer Android telefonlara göre oldukça iyi çalışan bir yüz kilidi özelliğine sahipti. Bugüne kadar oldukça övgüyle bahsedilen bu sistem, OnePlus'ın diğer akıllı telefonlarına da koymak istediği sistemlerden bir tanesiydi. Ancak bugün SensibleVision isimli biyometrik güvenlik firmasının CEO'su George Brostoff, OnePlus'ın 5T modelindeki yüz kilidi konusunda patent ihlali yaptığını iddia etti.

Hatta OnePlus'ın yüz kilidi özelliği konusunda kendilerine ait birden fazla patenti izin almadan kullandığını belirten Brostoff, meseleyi patent davalarıyla uğraşan takımına devrettiği için bu patentlerin hangi konuda ihlal edildiği hakkında detaylı olarak konuşmadı. MySmartPrice isimli teknoloji sitesine verdiği röportajla birlikte, OnePlus'ın ihlal ettiğini iddia ettikleri patentlerin listesini de veren Bostoff'un iddialarının doğruluğu davadan sonra belirlenecek.

Ancak TalkAndroid'e göre, bu patent listesinde OnePlus'ın çoklu patent ihlali yaptığını iddia etmek güç. Yine de SensibleVision'a ait "face illumination" adlı, yüz aydınlatmayla tanımlama teknolojisinin, OnePlus tarafından kullanılmış olabileceği söyleniyor. Ayrıca SensibleVision ABD merkezli bir şirket, buna karşılık ise OnePlus Çin kökenli bir firma. Bu açıdan SensibleVision'ın uluslararası patent yönetmelikleri, ABD'deki kadar sert olmadığı için hakkını aramakta zorlanacağı söyleniyor.