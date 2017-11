OnePlus 5T'nin Fotoğrafları Tanıtım Öncesinde Sızdırıldı

Yeni modele ait fotoğraflar, cihazın gerçek hayattan görüntülerini yansıtıyor. Boyut itibariyle bir önceki modelle aynı gibi duran cihazın bütünsel ekran tasarımına sahip olduğu görülüyor.

OnePlus, yeni modeli One Plus 5T’yi 16 Kasım tarihinde, New York City’de duyuracak. Fakat resmi tanıtım öncesinde cihazın kutulanması esnasında çekilen bazı resimler, online ortama sızdırıldı.

Kutusu açık halde fotoğrafları çekilen cihazın, Oppo R11s tarzında bir tasarım biçimine sahip olduğu görülüyor. Neredeyse bütünsel olarak yorumlanabilecek bir görünüme sahip olan ekran, 18:9’luk görünüm oranına sahip.

Tabii bu genişlikte bir ekranı sağlayabilmek için OnePlus 5’te ön yüzde bulunan parmak izi okuyucusu, cihazın arka tarafına taşınmış. Sızdırılan teknik özellik listesine göre Corning Glass 5 korumasına sahip ekran, 6 inç AMOLED 1080 p (full-HD+) olarak çıkıyor karşımıza. Fakat tabii telefon biraz daha uzun (genişlik olarak aynı) olacağı için, elde tutarken varlığını hissettirecektir. Aslına bakarsanız kutunun yanına yerleştirilen bir başka OnePlus 5, ikisi arasında bir kıyaslama yapmaya imkan sağlıyor. Görebildiğimiz kadarıyla bir önceki 5 modeliyle, 5T arasında boyut noktasında pek bir fark bulunmuyor. OnePlus 5, 5.5 inç büyüklüğünde bir telefon.

Snapdragon 835 işlemci ve 8GB RAM, 128 GB’a kadar dahili hafıza (genişletilebilir değil), Android Nougat (Oxygen işletim sistemi), teknik özellikler bağlamında söylenebilecek diğer şeyler arasında yer alıyor. Oreo’nun bulunmayışı, hayal kırıklığına neden oluyor tabii.

Bunun yanında OnePlus 5T’nin bataryası 3,300 mAh olarak görülüyor. Aynı zamanda firmanın ‘Dash Charging’ adını verdiği şarj teknolojisi kullanılıyor. Çift SIM kart desteği bulunan telefon, 4G bağlantı ve Bluetooth 5.0 bağlantı çeşitlerini de destekliyor.

Firma her ne kadar arka yüzde bulunan kameralar üzerinde de bir nebze değişiklik yapmış olsa da, bir önceki modelle aynı 16MP geniş açılı, 20MP telefoto sistemli, dual LED flash ve 4K desteği bulunan kameralar kullanılıyor. Ön yüzde ise 16MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.