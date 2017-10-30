OnePlus 5T'nin Görseli Sızdı (En Azından Yarısı)

OnePlus'ın son amiral gemisi akıllı telefonu 5T'nin en azından yarısının görseli sızdı.

OPPO'dan ayrılan Pete Lau tarafından, 2013 yılında Hong Kong'da kurulan OnePlus, genellikle fiyat performans ürünleri ortaya çıkarıyor. Çıktığı günden bu yana ürettiği cihazlarla hatırı sayılı bir hayran kitlesine ulaşan şirketin yeni telefonları merakla bekleniyor.

OnePlus'ın yeni amiral gemisiyle ilgili neredeyse hergün yeni bir söylenti ortaya çıkıyor. Bugün de sızıntılarıyla tanınan Evan Blass Twitter hesabında OnePlus 5T olduğunu belirttiği bir görsel paylaştı. Görselde telefonun yarısı görünürken özellikleriyle ilgili net bir bilgiyle karşılaşılmıyor. Evan Blass, yaptığı sızıntıların doğru çıkmasıyla tanınan bir Twitter kullanıcısı.

Ancak gördüğümüz kadarıyla kavisli bir çerçeveye sahip olacak telefon geniş bir ekrana ve tek bir ön kameraya sahip olacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta telefonla ilgili çıkan söylentilerde 5T’nin 6 inçlik bir ekrana ve 18:9 en boy oranına sahip olacağı iddia edilmişti. OnePlus 5T'de Snapdragon 835 yonga seti ve 6-8 GB arasında RAM seçenekleri olması bekleniyor. Aynı zamanda OP5T’nin 64GB ve 128GB’lık iki ayrı modelle piyasaya çıkması beklenirken batarya hacminin de 3.450 mAh olacağı söyleniyor. Tüm bu özellikleriyle telefonun 539 dolar civarında bir fiyata satılacağı belirtiliyor.