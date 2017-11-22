OnePlus 5T Hızıyla iPhone X'u Zor Durumda Bırakıyor!

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu olan OnePlus 5T, yılın en çok konuşulan akıllı telefonu iPhone X ile hız testine girdi. OnePlus 5T üstün performansı ile iPhone X'u zor durumda bıraktı.

Apple donanım-yazılım uyumu konusunda her zaman övülmüş, kendi A serisi işlemcilerini üretmeye başlamasıyla birlikte de farkını iyice ortaya koymaya başlamıştır. Sentetik testler de Apple’ın Android rakiplerinin fazlasıyla önünde olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte bazı kişiler Apple’ın farklı donanım ve işletim sistemi kullandığını, bu nedenle Android amiral gemileri ile iPhone modellerini kıyaslamanın elma ile armutu kıyaslamaktan ibaret olduğunu savunuyorlar.

Sentetik testler bir yana dursun kullanıcılar için asıl önemli olan şey, telefonların günlük kullanımda nasıl performans verdiğidir. OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 5T, Apple’ın en güçlü telefonu ile iPhone X ile bir performans testinde karşı karşıya geldi.

Her iki cihazın da günlük kullanımda nasıl performans gösterdiğini ölçmek için klasik test gerçekleştirildi; uygulama açma. Her iki cihaz da önceden belirlenen uygulamaları sırası ile açtı ve zamana karşı bir yarış verdi.

Öncelikle SuperSaf TV'nin OnePlus 5T - iPhone X performans karşılaştırma testini izliyoruz. OnePlus'ın kendini ezdirmediğini söylesek de ilk bakışta iPhone X bir adım önde görünüyor.

İkinci olarak Everything Apple Pro'nun iki cihazı karşılaştırdığı videoya bir göz atalım. OnePlus 5T iyi bir performans gösterse de yer yer işletim sistemi ve işlemci optimizasyonlarının yetersizliği nedeni ile iPhone X'u geriden takip ediyor.

Sonuçlara bakacak olursak iPhone X’un uygulamaları daha hızlı açtığı söylenebilir. Snapdragon 835, Apple’ın A11 işlemcisi kadar yüksek performans gösteremiyor. Bununla birlikte iPhone X’un 3 GB RAM’i uygulamayı tekrar açmaya çalıştığınızda OnePlus’ın çok ama çok arkasında kalıyor.

iOS’un cimriliği iPhone’ların arka planda kullanıcıların görmediği sayısız işlem gerçekleştirmesini engelleyerek iyi bir performans sergiliyor. Fakat bu cimrilik bellek kullanımına da yansıdığı için OnePlus 5T arka plan uygulamalarında kaldığı yerden devam ederken iPhone X uygulama verilerini tekrar yüklemek zorunda kalıyor.