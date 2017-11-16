OnePlus 5T'nin Star Wars Sürümü Geliyor!

OnePlus 5T, bugün yapılacak duyurudan önce son sızıntısını almış gibi duruyor. Telefon duyurulmadan önce kodlardan Star Wars özel sürümünün bulunduğu fark edildi.

Dünyanın en ünlü telefon üreticilerinden OnePlus, yeni telefonu 5T’yi çıkarmaya hazırlanıyor. Gün içerisinde duyurusu yapılacak telefon, daha duyurulmadan pek çok şey sızdırıldı. Bu sızıntılardan bir başkası ise OnePlus 5T Star Wars Edition.

OnePlus’ın akıllı telefonlarını özel sınırlı sürümlerle piyasaya sürdüğü zaten biliniyor. Daha önce Colette OnePlus 3T gibi sürümler görmüştük. OnePlus 5T ile beraber çıkacak bu yeni tasarım ise tüm dünyada sayısız hayranı bulunan bir seriden esinlenerek yapılmış gibi gözüküyor.

Şu anda resmi bir kanıt yok, ancak XDA Developers’ın yaptığı araştırmalara göre, telefondaki bir dizi kodun içerisinde Quinny899 kod adı ile bir cihazın geldiği gözlemleniyor. OnePlus’ın Oxygen OS işletim sisteminde ortaya çıkan bu sızıntı yakında tüm gerçekçiliği ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Cihazın dış kısmı bir sır olarak kalsa da, Star Wars: The Last Jedi filmi ile bağlantılı bir temaya sahip olması bekleniyor.

Tabii bu sızıntılardan ortaya çıkan başka iddialar da var. OnePlus bu kodu, başka sızıntıların duyulması önlemek için bilinçli eklemiş olabilir. Belki de Star Wars yerine Star Trek temalı bir telefona sahipler. Şu an emin olamıyoruz. Muhtemelen bu soru işaretlerinin hepsi, gün içerisinde yapılan etkinlikle birlikte cevap bulacak.