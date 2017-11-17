OnePlus 5T'nin 4K Çözünürlüklü Resmi Duvar Kağıtları

OnePlus 5T güçlü donanımı, çerçevesiz ekranlı tasarımı ile tüketicileri etkilemeyi başardı. Cihazın başarılı olduğu bir başka konu ise 4K çözünürlüklü 18:9 duvar kağıtları.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 5T ile birlikte yeni duvar kağıtları da tanıttı. Duvar kağıdı bulmak elbette zor bir iş değildir. Fakat günümüz amiral gemilerinin yeni trendi olan 18:9 ekran en boy oranında ve 4K çözünürlükte duvar kağıdı bulmak o kadar kolay olmayabilir.

OnePlus 5T, ay sonuna kadar tüketiciler ile buluşamayacak. Fakat 4K çözünürlüğündeki resmi duvar kağıtları şimdiden ortaya çıktı. Eğer hem şık, hem yüksek çözünürlüklü hem de 18:9 ekran boyutlarına uyumlu bir duvar kağıdı arıyorsanız, buraya tıklayarak OnePlus 5T’nin resmi duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz.