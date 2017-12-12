OnePlus 5T, Akış Platformlarında HD Videoları Destemiyor

OnePlus 5T’de bulunan bir sertifika sorunundan dolayı Netflix gibi yerlerde en fazla SD kalitede video izlenebiliyor.

Son dönemde çıkan en iddialı akıllı telefonlardan birisi olan OnePlus 5T, kendi şanına yakışmayan çok ciddi bir sorun yaşıyor. Akıllı telefon, Netflix, Amazon Prime Video, Google Play Müzik ve diğer akış hizmetlerinde HD içerik akışını desteklemiyor.

Günümüzde en ucuz telefonda bile olmasını beklemediğimiz bu sorun, OnePlus 5T gibi amiral gemisinde yer alıyor. Bu olayı ortaya atan kullanıcı, YouTube’da bu konuyla ilgili bir sorun çıkmadığını belirtti.

OnePlus 5T kullanıcıları, Netflix hesabını ULTRA HD olarak tanımlasalar bile, HD içeriğe erişmelerini sağlayan Widevine L1 sertifikasının bulunmamasından dolayı en fazla SD kalitede dizi-film izleyebiliyorlar.

OnePlus 5T’de Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM ve 1080p Full HD ekran bulunuyor. OnePlus’ın en kısa süre içerisinde güncelleme ile Widevine L1 sertifikasını getirerek, bu son derece ciddi sorunu ortadan kaldırması bekleniyor. Peki, sizce böyle bir amiral gemisinde bu tarz bir hatanın meydana gelmesi doğru mu?