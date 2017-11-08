OnePlus 5T, OnePlus 5 ile Aynı Fiyata Satışa Sunulacak!

16 Kasım’da gerçekleştirilecek lansmanla birlikte satışa sunulacak olan OnePlus 5T, markanın taraftarlarını sevindirecek bir fiyat politikasıyla geliyor. OnePlus’ın yeni amiral gemisi halefi olduğu OnePlus 5 ile aynı fiyata satışa sunulacak.

Alternatif üreticiler arasındaki hızlı yükselişini sürdüren OnePlus, 2017 yılı bitmeden ikinci amiralini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl, ikişer güçlü cihazla piyasaya meydan okuyan ana akım üreticilerin çizgisini takip eden alternatif üretici, OnePlus 5T ile küresel pazarda bir adım daha atacak.

Yaklaşık 5 haftadır gündemde olan yeni cihaz hakkındaki söylentiler, her zamanki gibi yüksek özelliklerin düşük fiyata alınacağını doğrular nitelikteydi. Zaten OnePlus’ın yüksek fiyat politikası ile satış yapmasına imkan yok. Ancak firma yeni ortaya çıkan sıcak söylentilere göre, fiyat açısından bizi biraz daha sevindirecekmiş gibi gözüküyor.

TechRadar, OnePlus 5T fiyatının, dünya pazarları için bir örnek teşkil eden İngiltere pazarında OnePlus ile aynı fiyata sahip olacağını doğruladı. Hemen aşağıda gene TechRadar tarafından sızdırılan tanıtım görseli bulunuyor:

Eğer fiyatlandırma politikasına ilişkin bu söylentiler doğruysa OnePlus 5T, 499 sterline satışa çıkartılacak. Elbette kesin bir bilgi için 16 Kasımda gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğini beklemek gerekiyor. Bu fiyat politikasının ardında ise firmanın önümüzdeki yıl piyasaya sürmek isteyeceği OnlePlus 6 var. Çünkü 6 numaralı amiral gemisi, fiyat politikası açısından ilk defa yüksek tutarlara konumlandırılabilir.

OnePlus 5T Beklenen Teknik Özellikleri:

6 inç Optik AMOLED ekran, 1080x2160 piksel çözünürlük, 18:9 en boy oranı

Snapdragon 835 yonga seti

6GB ve 8GB RAM LPDDR4X

64GB ve 128GB’lık iki ayrı depolama alanı

3.450 mAh’lik batarya

Arka Kamera: 20 MP Sony IMX398 f/ 1,7 sensör + 16 MP Sony IMX350 f/ 2,6 sensör

Ön Kamera: 15 MP Sony IMX371 f/1,7 sensör

16 Kasım’da tanıtılacak OnePlus 5t ve daha fazlası için bizleri takip etmeye devam edin.