OnePlus 5T, Resmi Duyuru Öncesinde Ortaya Çıktı

OnePlus 5T, 16 Kasım'da yapılacak duyuru öncesinde, bir vlogger tarafından yapılan kutu açılış videosu ile duyuruldu.

OnePlus 5T’nin duyurulmasına 1 haftadan daha az süre kaldı. Yeni amiral gemisi için herkeste büyük bir merak ve heyecan varken, telefon çıkış yapmadan “neredeyse” her anlamda sızdırıldı.

OnePlus 5T hakkında pek çok sızıntı haberi yayınladık. Haliyle telefon hakkında pek çok şeyi biliyoruz, ancak net bilgilerin 16 Kasım’da açıklanmasını bekliyorduk. Ortaya çıkan yeni bir video ise, şirketin telefon tanıtma isteğini ortadan kaldıracak. Şu anda OnePlus 5T’nin 5 dakikalık bir kutu açma videosu internette dolaşıyor. Bir vlogger tarafından YouTube’a yüklenen video, OnePlus 5T’nin ambargo yasağından dolayı kaldırılmak zorunda kaldı.

Olayın ardından, hiçbir zaman YouTube kadar olamasa da, yasaklardan uzak görüntüsü ile dikkat çeken Dailymotion’da yayınlanmaya başlayan video, bizlere telefonun hakkında en net bilgileri sunmuş oldu.

Öncelikle söyleyelim, OnePlus 5 ile 5T arasındaki en büyük fark, parmak izi algılayıcısının tarzı ve konumu. OnePlus 5T, 18:9 en-boy oranına sahip çerçevesiz bir ekranla gelirken, tıpkı iPhone X’da olduğu gibi artık bir home tuşu taşımıyor. Telefonun ön tarafında bir home tuşu olmamasından dolayı parmak izi okuyucu arka tarafa taşındı. Zaten telefonu OnePlus 5’ten ayıran en önemli özellik de bu.

OnePlus 5T, 16 Kasım’da resmi olarak duyurulacak, ancak yayınlanan son video ile birlikte telefon hakkında bilmemiz gereken pek bir şey kalmamış gibi duruyor.