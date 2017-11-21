OnePlus 5T, Resmi Olarak Satışa Çıktı!

OnePlus 5T resmi tanıtımından sadece 5 gün sonra, resmi olarak kendi mağazasından satışa sunuldu.

OnePlus'ın beklenen akıllı telefonu OnePlus 5T, büyük akıllı telefon üreticilerine sadece ürettiği telefonlarla değil, satış stratejileriyle de alternatif olmaya geliyor. OnePlus 5T, bugün yani lansmanından tam 5 gün sonra, kendi çevrimiçi mağazası üzerinden resmi olarak satışa sunuldu. 2 Model halinde satışa sunulan cihazların, üst segment telefonların içerisinde oldukça iyi bir fiyat-performans ile çıktığını da belirtelim.

6 gb ram/ 64 gb hafıza ve 8 gb ram/ 128 gb hafıza olarak iki model olarak çıkan cihaz, günümüz üst segment telefonlara göre sabit hafıza olarak biraz geride kalmış gibi gözükse de hem arttırılabilir hafıza, hem de yüksek ram kapasitesiyle bu farkı epeyce kapatıyor. Ancak OnePlus, ülkemize resmi olarak girmediği için cihazların ülkemizde resmi anlamda bir satışı da yok.

6gb ram/ 64 gb hafızalı model 499 Dolar'dan, 8 gb ram/128 gb hafızalı model ise 559 Dolar'dan satışa sunuldu. Eğer resmi satışı olan ülkelerden birinde yaşıyorsanız OnePlus, bugün sipariş verirseniz, hem ilk gün olduğu için aksesuarları için %50 indirim imkanı kazanıyorsunuz hem de siparişin 7 içinde yola çıkacağı söyleniyor. Eğer daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.