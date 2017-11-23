OnePlus 5T Şarj Dolum Süresiyle Amiral Gemilerini Ezip Geçti

OnePlus resmi Twitter hesabı, OnePlus 5T'nin ne kadar hızlı şarj olduğunu kanıtlamak için iPhone 8 Plus, Galaxy S8+ ve Pixel 2 XL ile bir karşılaştırma videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi olan OnePlus 5T’nin ne kadar hızlı şarj olduğunu göstermek için kısa bir karşılaştırma videosu yayınladı.

Bu yılın en iddialı amiral gemileri olan iPhone 8 Plus, Galaxy S8+ ve Pixel 2 XL ile gerçekleştirilen karşılaştırmada şirket, 30 dakikalık sürede hangi telefonun daha hızlı şarj olduğunu gösteriyor.

OnePlus’ın Dash Charge şarj teknolojisini kullanan OnePlus 5T 30 dakikada %57 şarj olurken en yakın rakibi olan Galaxy S8+, Samsung’un Adaptive Fast teknolojisine rağmen %17 şarj olmuş görünüyor.

Editörün yorumu: OnePlus 5T fiyatına göre inanılmaz özelliklere sahip bir akıllı telefon. Gayet başarılı bir şarj teknolojisi olduğundan da şüphemiz yok. Fakat hem Galaxy S7 Edge hem de Galaxy S8 kullanmış biri olarak Samsung amiral gemilerinin bu kadar yavaş şarj olmadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette bu bir reklam videosu; küçük yönlendirmelerin olması olağan karşılanabilir.