OnePlus 5T, Şirketin En Hızlı Satılan OnePlus Modeli Oldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni satışa çıkardığı amiral gemisi OnePlus 5T’nin ilk gün satış rekoru kırdığını açıkladı. Satılan cihaz adedini bildirmeyen şirket, rekorun cihazın satışa çıkmasından sadece 6 saat sonra kırıldığını belirtti.
OnePlus 5T, OnePlus 3T’den sonra şirketin T serisinde çıkardığı ikinci telefon oldu. Tıpkı OnePlus 3T’de olduğu gibi OnePlus 5T de şirketin bir önceki amiral gemisi OnePlus 5’in güncellenmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü.
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OnePlus 5T, teknik anlamda OnePlus 5 ile aynı özelliklere sahip olmasına karşın 18:9 çerçevesiz bir ekrana ve daha iyi kamera özelliklerine sahip. OnePlus 5’e göre daha pahalı olan cihazın böyle bir satış başarısı gerçekleştirmesi beklenmiyordu.
OnePlus 5 de tanıtıldığında en hızlı satılan OnePlus modeli rekorunu kırmıştı. Tahminler, geçtiğimiz yıl OnePlus 3T modelinden memnun kalan kitlenin bu yıl OnePlus 5 almak yerine T serisi cihazın satışını beklediği yönünde.