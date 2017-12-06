OnePlus 5T Star Wars Temalı Model Baltık Ülkelerine Gidiyor

Hindistan'da çıkacağı söylenen modelin aynı zamanda Baltık ülkelerinde de düzenlenecek etkinliklerle piyasaya sürüleceği açıklandı.

‘The Last Jedi’nin 15 Aralık’ta gösterime çıkacak olmasıyla birlikte, akıllı telefon markaları da temalı modelleriyle kervana dahil olmaya çalışıyorlar. OnePlus’ da 14 Aralık’ta ‘OnePlus 5T Star Wars Limited Edition’ adını verdiği modelini Hindistan’da çıkaracağını duyurarak bu modelin sadece bu kıtada satışa sunulacağını bildirmişti. Ya da öyle olacağı düşünülüyordu diyelim. Zira görünen o ki Star Wars temalı OnePlus 5T modeli şimdi de Finlandiya, İsveç ve Danimarka’ya doğru yol almış bulunuyorlar.

OnePlus forumda yer alan bilgilere göre OnePlus 5T Star Wars Limited Edition, ülkede 13 Aralık’ta gösterime girecek olan ‘The Last Jedi’ ile birlikte Finlandiya’da piyasaya çıkacak. Diğer iki Baltık ülkesinde de herhangi bir özel etkinlik düzenlenecek mi, henüz bilinmiyor.

Bir özet babında belirtmek gerekirse OnePlus 5T Star Wars Limited Edition cihazının ön yüzü koyu siyah, arka yüzü ise beyaz renkte olacak. Star Wars’un logosu ise kırmızı renkte basılı bulunacak. Cihazın bildirim kaydıracı kırmızı renk, ses butonları siyah renk olacak olmakla birlikte aynı zamanda ‘First Order Stormtrooper’ duvar kağıdı da bulunacak.

OnePlus bu kısıtlı 5T modelini başka ülkelere de gönderecek mi, henüz bilinmiyor. Eğer siz de bu cihaza sahip olmak için can atıyorsanız, OnePlus’ın sosyal medya hesaplarında tantana koparmanız işe yarayabilir. Gerçi şu da var: Türkiye’ye gelecek olmasa bile, Baltık ülkelerinden getirtmek, Hindistan’dan getirtmekten daha kolay olacaktır.