OnePlus’ın global olarak Kasım 2017’de piyasaya sürdüğü telefonu OnePlus 5T, ülkemizde de satışa sunuldu.

OnePlus’ın geçmiş yıllardan beri satış politikası olarak belirlediği bir sloganı var: Amiral gemisi katili. Bunun arkasında hem yüksek özelliklere, hem son trend tasarıma ve elbette uygun fiyata sahip bir akıllı telefon üretmek bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz yılın kasım ayında OnePlus 5T modelini ülkemiz dışında birçok ülkede satışa çıkarmıştı. Elbette buralara da bir gün uğrayacak diye beklerken cihaz, hepsiburada.com üzerinden ‘ithalatçı garantili’ olarak satışa çıkarıldı bile.

2.779 TL’den satışa çıkarılan cihazın (6 GB RAM versiyonu), kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkacak olsa da şubat ayında Oreo güncellemesini alacağını belirtelim. Ayrıca bu güncellemeyle kullanıcılar, yüz tanıma sisteminden de faydalanacaklar.

OnePlus 5T özellikleri