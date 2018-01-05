OnePlus’ın geçmiş yıllardan beri satış politikası olarak belirlediği bir sloganı var: Amiral gemisi katili. Bunun arkasında hem yüksek özelliklere, hem son trend tasarıma ve elbette uygun fiyata sahip bir akıllı telefon üretmek bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz yılın kasım ayında OnePlus 5T modelini ülkemiz dışında birçok ülkede satışa çıkarmıştı. Elbette buralara da bir gün uğrayacak diye beklerken cihaz, hepsiburada.com üzerinden ‘ithalatçı garantili’ olarak satışa çıkarıldı bile.
2.779 TL’den satışa çıkarılan cihazın (6 GB RAM versiyonu), kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkacak olsa da şubat ayında Oreo güncellemesini alacağını belirtelim. Ayrıca bu güncellemeyle kullanıcılar, yüz tanıma sisteminden de faydalanacaklar.
OnePlus 5T özellikleri
- 6.01 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde ekran + Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisi
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi (Oreo güncellemesi alacak)
- 8 çekirdekli Snapdragon 835 işletim sistemi ve Adreno 540 grafik işlemcisi
- 128 GB dahili hafıza / 8 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza / 6 GB RAM
- Faz algılama ve çift LED flaş destekli 16 MP ve 20 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera
- 16 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Parmak izi okuyucu
- Hızlı şarj destekli 3300 mAh büyüklüğünde Li-Po batarya
- Siyah, kırmızı (yalnızca Çin) ve beyaz (bu da sadece 8 GB RAM versiyonunda bulunuyor) renk alternatifleri
- Boyut: 156.1 x 75 x 7.3 mm, ağırlık: 162 gram