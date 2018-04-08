OnePlus 6, Üç Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor

Şimdiye kadar OnePlus 6 ile ilgili birçok bilgiye sahiptik. Bu bağlamda firma, telefona ait farklı fotoğraflar da yayınlamıştı ancak hiçbiri cihazın renklerini göstermiyordu. Şimdi ise OnePlus 6, 3 farklı renk seçeneği ile karşınızda.

Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olarak görülen OnePlus, şu aralar yeni amiral gemisine yoğunlaşmış durumda. Çentik konusuna farklı bir bakış açısı getiren OnePlus, kullanıcılara ekran boy oranını değiştirme fırsatı da sunuyor. Bu demek oluyor ki, dileyen kullanıcılar çentikten arta kalan kısmı kullanmayabilecekler. Bu ise kalan kısımların karartılması ile sağlanabilecek.

Firma yeni telefonu One Plus 6 hakkında birçok bilgi ve resim sağladı ancak hiçbiri telefonun renklerini göstermiyordu. Şimdi gelen resimler doğrultusunda telefonun mavi, beyaz ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulduğunu görüyoruz. Kavisli köşelere sahip olan telefonun kırmızı logosu da gözümüzden kaçmadı.

Arka tarafında LED flaş ve parmak sensörü bulunan OnePlus 6’nın fiyat konusuna gelecek olursak da, telefonun şu için hangi fiyat etiketi ile piyasaya gireceği bilinmiyor. Ancak emin olduğumuz bir şey varsa o da, OnePlus 6’nın OnePlus 5T’den daha yüksek bir fiyata sahip olacağıdır.. Peki siz OnePlus 6 hakkında neler düşünüyorsunuz?