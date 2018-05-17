Marvel Hayranları Toplanın: İşte OnePlus 6 Avengers Edition!

Daha cihaz ile ilgili neredeyse ortada hiçbir bilgi yokken bir OnePlus 6 Avengers Edition satışa sunacağını açıklayan OnePlus, özel sürüm amiral gemisini resmen tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın donanımı ile iPhone X ve Galaxy S9 ile kafa kafaya yarışan, fiyatı ile ise amiral gemisi rakiplerini adeta tokatlayan yeni amiral gemisi OnePlus 6 nihayet resmi olarak tanıtıldı. OnePlus 6’nın duyurulması ile birlikte şirketin önceden duyurusunu yapmış olduğu OnePlus 6 Avengers Edition da ortaya çıktı.

Tahmin edebileceğiniz gibi OnePlus 6 Avengers Edition, standart OnePlus 6’tan çok büyük değişiklikler içermiyor. Cihazı özel kılan en büyük farklar ise özel bir desene sahip olan arka panel, arkada yer alan resmi Avengers logosu ve telefonu sessize almaya yarayan butonun özel bir kaplamaya sahip olması.

Bununla birlikte OnePlus 6 Avengers Edition alanlar Avengers: Infinity War’un en çok öne çıkan karakterlerinden biri olan Iron-Man’in resmi bir kılıfına da sahip olacaklar. OnePlus 6 Avengers Edition, özel üretim bir telefona göre son derece iyi bir tasarıma sahip. Hele de OnePlus 5T’nin Star Wars Edition versiyonu ile karşılaştırıldığında.

Avengers: Infinity War sinema salonlarını dolup taşırmayı ve sosyal medyayı uzun süre meşgul etmeyi başardı. Fakat OnePlus 6’nın film için özel bir model çıkarması doğru bir strateji olacak mı, bunu bekleyip göreceğiz. Standart versiyondan yalnızca 30 dolar daha pahalı olan cihazın satış tarihi henüz açıklanmadı.