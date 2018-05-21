OnePlus 6'nın Benchmark Değerleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta Hindistan'da lansmanı ve duyurusu yapılan OnePlus 6'nın Benchmark testleri gelmeye başladı. Bakalım cihaz lakabının hakkını verebiliyor mu.

Donanımsal özellikleri ve tasarımıyla birçok amiral gemisi modele taş çıkaran OnePlus 6'ya dair geçtiğimiz günlerde donanım özelliklerini ve kutu açılışı videolarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün de telefonun performansını merak edenler için benchmark testleri ve oyun performansına dair bilgiler ulaştı.

Yapılan benchmark testlerindeki değerlere bakarsanız cihaz, adeta akıllı telefonların sınırlarını zorluyor. Sadece Geekbench 4'te iPhone X'a geçilen cihaz bütün benchmark testlerinde rakiplerini adeta tokat manyağı yapmış durumda.

OnePlus 6 Benchmark Puanları

Geekbench 4 Multi-Core: 9023 Puan

9023 Puan 3DMark Ice Storm Unlimited: 2477 Puan

2477 Puan GFXBench 2.7 T-Rex OnScreen: 3340 Frame / 60 FPS

3340 Frame / 60 FPS GFXBench 3.0 Manhattan OnScreen: 63.421 Puan

63.421 Puan Basemark X 1.1: 45125 Puan

45125 Puan Basemark OS II: 5137 Puan

5137 Puan AnTuTu Benchmark 7: 265.969 Puan

Eğer ayrıntılara takılmak istemiyorsanız ve 'bu puanlar ne?' diyorsanız, şöyle özetleyelim: Bu puanlar herhangi bir akıllı telefonun benchmark testlerinde aldığı en tepe değerler! Cihaz adeta rakiplerinin tepesine basa basa yürüyor. Dilerseniz hemen aşağıdan cihazın hem oyun performansındaki değerlerine hem de ısınma durumuna bir göz atabilirsiniz.