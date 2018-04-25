Amiral gemisi savaşının Android cephesinde Samsung ve Huawei kozlarını oynadı. Şimdi sıra alternatif üretici olup hem fiyatıyla hem de özellikleriyle yüzleri güldüren cihazlarda. One Plus, yeni amiral gemisi için net tarihi verdi.

Samsung ve Huawei, Android ailesinin en pahalı fiyatlara sahip telefonlarını üretiyor. Galaxy S9 ve P20 ailesinin fiyatları cep yakıyor. Tüketiciler bu cihazlara ilgi duyuyorlar ancak operatörler taksit imkanı, bankalar kredi imkanı sunmasalar satış oranları ciddi ölçüde azalır. Çoğu insan Asya merkezli alternatif üreticilerin varlığını da keşfetmiş durumdalar ki onlardan birisi olan Xiaomi, son 3 yılda dünyanın en büyük 4. telefon üreticisi oldu.

Xiaomi’nin hemen ardından gelen alternatif üreticiler arasında OnePlus bulunuyor. Çinli firmanın tasarım ve üretim konusunda her yıl kendisini geliştirmesi ve buna rağmen fiyatlarını yükseltmemesi oldukça iyi bir seçenek olmasını sağlıyor. Firmanın yeni amiral gemisi olmasını beklediğimiz OnePlus 6, şirketin en pahalı telefonu olacak olsa da asıl golü yine fiyat farkı ile atacağa benziyor.

O halde müjdeyi vermek bize düşüyor. OnePlus 6 gelecek ay bir sır olmaktan çıkacak:

Android üreticileri arasında bir trend haline gelen ve iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentikli ekran tasarımı ise artık bir sır değil. İlerleyen tarihlerde bir yazılım güncellemesiyle birlikte, tıpkı Huawei P20 serisinde olduğu gibi çentik gizleme özelliği de getirilecek.



Diğer taraftan OnePlus 6’nın arka tarafı, bir başka trende uyum sağlayarak cam olacak. Şirketin daha önce plastik ya da metal gövdeye sahip cihazlar ürettiği düşünüldüğünde, cam gövde konusunda risk almalarının cesurca bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus 6’nın rekabetteki en belirgin aracı, benzer özelliklere sahip amiral gemilerinden çok daha düşük fiyatlara satılacak olması. Cihaz 17 Mayıs 2018'de, saat sabah 10’da Çin’de tanıtılacak.